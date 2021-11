Jairo Noriega : « Arambulet est bon, fort et a beaucoup de KO pour lui »

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Jairo Noriega (10-0, 3 KO), champion de l’Union européenne des poids mouches, a un rendez-vous passionnant à Torrejón de Ardoz ce samedi. Il dispute le titre WBC Silver dans la catégorie mouche légère, un élan notable dans son envie de jouer des titres importants, puisque le Championnat d’Europe attend de définir une revanche entre Ángel Moreno et Juan Hinostroza, également d’Espagne, après son absence du mois. de septembre. Quelques jours avant le duel contre Nohel Arambulet Jr. (20-5-2, 11 KO), nous a traités avec une grande gentillesse :

Tout d’abord, on se souvient d’où il vient, puisqu’en juin dernier il a battu Francesco Barotti pour remporter le titre régional qu’il détient : « C’était le reflet de tout le travail quotidien que nous avons apporté et si j’écoutais mon coin, j’avais un combat qui n’était même pas dans mes meilleurs rêves », fait-il remarquer en souriant.

« Je suis allé dominer depuis le début, je voulais vraiment parce que nous savions qu’il pourrait y avoir une bagarre plus tard avec Moreno ou Hinostroza s’ils n’avaient pas fait le vide, et tout s’est bien passé, très heureux d’avoir un titre que personne ne peut prendre loin de moi ».

Ses impressions générales du samedi imminent dénotent déjà la confiance et l’ambition : «C’est un combat très important pour moi, mais en même temps je le considère comme un combat de plus, car tous les rendez-vous sont importants. Je peux m’adapter au type de combat qui est, ainsi qu’à mon coin, car avec Sento je me retrouve parfaitement et c’est un super coach ; Si je dois accélérer, j’accélère, mais je souffrirai si je dois souffrir et j’essaierai d’assommer si la situation est bonne. Je n’ai pas qu’un atout dans ma manche, je m’adapte à n’importe quel scénario.

Concernant sa formation effectuée, Jairo Noriega précise que «J’ai un entraîneur de longue date, et nous avons essentiellement fait l’habituel, bien que changeant certains aspects pour ce combat : un cycle de base, puis nous allons au pouvoir, beaucoup de course continue, de la profondeur et des changements de rythme… Et puis le partie technique avec Sento, sac, bonnes moufles, sparring et ce qu’un boxeur de haut niveau doit faire ».

Interrogé sur la difficulté de s’entraîner avec des gens aussi légers, il avoue que « Oui, j’ai du mal à trouver, c’est pour ça que je fais des gants avec des gens qui pèsent 57 kilos environ, voire 60 et il faut se déplacer en cherchant ».

Grâce à cette préparation, la balance ne sera pas un problème : «Je me sens bien, bien. Nous sommes déjà complètement au poids, nous avons passé les deux pré-pesées, samedi dernier j’ai marqué 50,4 kilos. Je vis dans 52-quelque chose; à la fin j’ai combattu à la mouche parce qu’il n’y a pas de gens de moins de poids par ici et en Europe le titre mineur est qu’il n’y a pas de mouche légère, mais en fait on perd du poids ».

Le rival, au nom de famille illustre, n’est pas bien connu du public dans notre pays. Concernant l’Arambulet vénézuélien, Noriega souligne que «C’est un bon adversaire fort, il a beaucoup de KO en sa faveur, c’est un puncheur. C’est une épreuve que je voulais me mettre toute seule, car au final, si vous ne vous en tenez pas aux meilleurs, vous vous trompez. On a vu des choses sur lui et ça montre qu’il n’est pas manchot, mais je n’ai aucun scrupule à être contre les gentils ».

Nous souhaitons bonne chance au courageux combattant espagnol en sa compagnie, que l’on peut voir sur Proximia ce samedi à partir de 19h30.

La conférence complète avec Jairo Noriega peut être visionnée sur le lien suivant à partir de 20h30 ce soir.