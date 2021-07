Jairzinho, l’heure de vérité

En MMA, perdre invaincu peut marquer le tournant d’une carrière. Certains en sortent plus forts et d’autres s’enfoncent pour finir loin de ce qu’on attendait d’eux. A ce point médian est Jairzinho Rozenstruik. Le Suriname de 33 ans est entré à l’UFC avec une fiche de 6-0. Ses quatre premiers combats à l’UFC ont été résolus par KO et il est monté très vite. Ngannou l’a arrêté, il a semblé qu’il a regagné l’envol contre Dos Santos, mais est retombé contre Ciryl Gane en février.

Ce dernier combat, qui a cédé aux points (le deuxième combat de sa carrière qui est allé aux cartes) a laissé de mauvais sentiments. Il y a des doutes sur ce qu’il peut prouver. C’est avant l’heure de la ratification. Il le fera, ce samedi à l’UFC Las Vegas 28, contre un autre combattant qui se retrouve dans une situation similaire. Augusto Sakai (Brésil, 30 ans) a remporté ses cinq premiers combats à l’UFC, mais a vu comment Alistair Overeem l’a arrêté en septembre 2020. Dans son cas, il avait déjà perdu invaincu, mais il doit montrer qu’après être passé par Bellator, il peut combattre dans la compagnie la plus importante du monde.

Jairzinho part samedi de la sixième position du classement et Sakai de la neuf. Le premier s’attendait à un meilleur classement, mais “Je combattrai n’importe qui dans le top quinze”, a-t-il toujours répété. Vous devez prouver votre statut. ETEn pariant, le favori est Rozenstruik, quoique avec une petite marge. C’est logique, les deux ne sont pas très loin sur le papier. Le coup de poing est la meilleure arme des deux, et Jairzinho y a un léger avantage, puisqu’il a éliminé 91% de ses victoires. Pour sa part, Sakai a réalisé 79% de ses triomphes par KO. Le reste, aux points. Par conséquent, un match d’attaquants est attendu, qui sera celui qui sera le plus réussi. Le favori arrive sous pression et a déjà prévenu qu’il mettra tout en œuvre pour trouver une belle fin. C’est une épée à double tranchant, vous pourriez risquer plus que nécessaire. L’octogone mettra tout le monde à sa place.