Jairzinho vaut un coup de main

4 minutes et 50 secondes d’ennui pour 9 secondes d’action. Voici comment vous pouvez résumer le combat stellaire de l’UFC Las Vegas 28 dans lequel ils ont joué Jairzinho Rozenstruik et Augusto Sakai. Le premier a réussi le KO avec seulement une seconde pour finir le premier acte. Une victoire de puissance qui vous fait redevenir grand. Le poids lourd est à gagner, mais il est de retour sur la voie du grand combat.

Les deux avaient un pourcentage de KO élevé (Rozenstruik dépassait 90%), donc aucun ne voulait risquer dès le début. Ce respect a fait que Sakai a peut-être soulevé un combat qui a favorisé son adversaire. Il a posé au combat avec une mobilité constante et sans pression. Par conséquent, Jairzinho n’avait qu’à marcher au centre de l’octogone et l’usure était minime. Ce fut un échec, car oIl a oublié que le Suriname a un dernier tour dans lequel le cours des poursuites change généralement. Et c’est arrivé à nouveau.

Dans la dernière minute, il a commencé à tirer une main, car avant ils n’avaient pas enchaîné les actions et le plus actif avec le coup de pied était Sakai. Rozenstruik a affûté son objectif et à moins de dix secondes de la fin, il a bloqué le Brésilien contre la prisonà juste avec la pression. Sans échapper, il a décroché son jab puis une main droite qui a frappé au-dessus de l’oreille. Sakai est tombé et Jairzinho n’a eu aucune pitié au sol. Frappez fort et adversaire pour dormir. La cloche cette fois n’a pas sauvé.