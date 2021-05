Jaishankar, haut responsable de la défense américaine à l’événement IE-FT aujourd’hui

La séance d’ouverture, l’interview principale de Jaishnkar, sera dirigée par Jamil Anderlini, rédacteur en chef pour l’Asie au Financial Times, et C Raja Mohan, directeur de l’Institut d’études sud-asiatiques de l’Université nationale de Singapour, qui est également rédacteur en chef de l’Indian Express.

À un moment où les relations entre l’Inde et la Chine sont à l’un des plus bas jamais vus, et alors que l’Inde et les États-Unis renforcent leurs relations en matière de défense, d’économie et de stratégie, le ministre des Affaires extérieures S Jaishankar et le sous-secrétaire adjoint à la Défense des États-Unis Asie du Sud et du Sud-Est Lindsey W Ford participera aux discussions sur «L’Inde, la Chine et les États-Unis: un nouveau paysage géopolitique», jeudi.

Cet événement est le deuxième d’une série de débats en ligne sur la définition de l’agenda organisés par le Financial Times et l’Indian Express sur la place de l’Inde dans le monde post-pandémique. Les dirigeants et penseurs de la politique étrangère de l’Inde et de l’étranger discutent de la position diplomatique de l’Inde dans le monde, en particulier en ce qui concerne la Chine et les États-Unis.

Les participants discuteront jeudi de l’intensification des tensions bilatérales entre l’Inde et la Chine au cours de l’année dernière, et de la manière dont la Chine tente de gagner une domination régionale et mondiale grâce à une économie forte. Dans ce contexte, comment l’Inde peut-elle se positionner dans le nouvel ordre mondial?

En outre, la manière dont la relation de l’Inde avec les États-Unis évolue sous la direction du président Joe Biden et l’importance que les États-Unis considèrent que l’Inde peut être pour contenir la Chine seront également discutées.

La deuxième interview principale de la journée, de Ford, sera menée par Katrina Manson, correspondante de la politique étrangère et de la défense des États-Unis au Financial Times.

Il y aura une discussion sur le fait que l’Inde et la Chine sont des voisins inquiets. Parmi les participants figurent l’ancien conseiller à la sécurité nationale de l’Inde et ancien ambassadeur en Chine Shivshankar Menon; Directeur général du Centre d’études chinoises contemporaines et membre du conseil consultatif sur la sécurité nationale, le lieutenant général SL Narasimhan; Senior Fellow et directeur du programme Chine au Stimson Center, Yun Sun; et Gideon Rachman, le commentateur en chef des affaires étrangères du Financial Times.

La discussion portera sur les relations tendues entre l’Inde et la Chine, marquées par un différend frontalier non résolu d’une part, et un engagement économique en constante augmentation d’autre part.

Aussi, l’impact de la pandémie – en particulier sa deuxième vague sur l’Inde, et si la Chine cherchera un avantage supplémentaire, car elle s’est rapidement déplacée pour offrir une assistance et des vaccins aux voisins de l’Inde en Asie du Sud.

Un deuxième panel comprenant le doyen, Elliott School of International Affairs, George Washington University, Alyssa Ayres; Lisa Curtis, chercheur principal et directeur du programme de sécurité indo-pacifique, Centre pour une nouvelle sécurité américaine (CNAS); Directeur du projet Inde à la Brookings Institution, Tanvi Madan; et l’Ambassadeur de l’Inde aux États-Unis de 2015 à 2016, Arun Singh discutera de la relation de l’Inde avec les États-Unis et de la suite de celle-ci.

Ils parleront de l’approfondissement des liens entre les deux pays sous une série d’administrations américaines, qui devraient se poursuivre sous le président Biden, alors que Washington considère New Delhi comme un partenaire essentiel dans la préservation d’un ordre international fondé sur des règles dirigé par les États-Unis, et comme contrepoids à une Chine de plus en plus affirmée. En outre, quel rôle les relations de l’Inde avec la Russie joueront-elles dans ce paysage géopolitique en évolution?

La ministre des Finances de l’Union, Nirmala Sitharaman, était la conférencière principale lors du premier événement de la série, qui s’est déroulé en ligne le 22 avril.

