JAKAVERSE lancera Land et Oracle Systems dans Metaverse début 2022

JAKAVERSE, le monde des jeux de réalité virtuelle, sera lancé dans Metaverse au début de 2022. Les terrains et autres objets de jeu seront disponibles à la vente dans le monde virtuel immédiatement après le lancement.

La plate-forme combine une variété de jeux en ligne dans un monde virtuel centré sur un système insulaire. Chaque jeu est divisé en différentes zones et permet aux utilisateurs de jouer en Free-to-Play ou en Play-to-Earn dans diverses zones de simulation.

Le lancement du projet géant est prévu à JAKAVERSE Expo 2022 dans l’Ohio, aux États-Unis. L’équipe tiendra une conférence de presse pendant l’événement pour marquer officiellement le lancement des Games Metaverse.

En plus de créer un monde de réalité virtuelle immersif, l’équipe JAKAVERSE a créé une entreprise de jeux complète qui sert de plaque tournante pour la vente d’une grande variété d’articles et d’équipements de jeu. La plateforme développe et commercialise également des jeux innovants et organise des compétitions pour soutenir la filière e-Sport.

JAKAVERSE : L’empire des jeux vidéo

L’équipe derrière JAKAVERSE a continuellement développé son projet pour pénétrer le marché des jeux Metaverse. Il a intégré plusieurs jeux innovants pour créer un empire géant où les joueurs peuvent se battre contre leurs pairs et gagner.

L’un des jeux Metaverse, Dragon JAKA, permet aux utilisateurs de créer des équipes de monstres qu’ils utilisent pour s’engager dans des duels passionnants avec l’ennemi. Le jeu de rôle de stratégie en ligne propose différents modes stimulants qui offrent aux participants une expérience passionnante et de qualité.

JAKAVERSE propose des zones d’exposition supplémentaires avec des attractions, telles que des boutiques, des restaurants, des aventures et bien d’autres. Les utilisateurs peuvent acheter diverses marques de marchandises dans ces magasins en ligne et les faire livrer directement à leur domicile de manière tangible.

JK Coin : le token des passionnés de jeux

Au cœur de JAKAVERSE se trouve JK Coin (JK), un jeton de jeu complet qui fonctionne sur la Binance Smart Chain. JK sert de jeton utilitaire prêt à l’emploi qui accorde aux détenteurs des privilèges pour utiliser l’écosystème de jeu.

Le jeton BEP-20 facilite l’échange de produits et services dans le métaverse et récompense les gagnants des compétitions e-Sport et autres événements. De plus, les détenteurs de pièces JK sont souvent récompensés par des cadeaux JK tels que des maillots, du matériel de jeu, etc.

JK sert de monnaie centrale offrant des privilèges d’échange et d’utilisation dans tous les jeux JAKAVERSE. Cet utilitaire étendu garantit que le jeton ne peut pas mourir avec n’importe quel jeu et s’appréciera à mesure que divers jeux deviendront plus populaires.

JK a été initialement lancé sur la bourse Hotbit le 8 octobre 2021. Le prix du jeton a grimpé en flèche le premier jour de bourse, atteignant 1,5 $. Depuis lors, l’équipe a répertorié sa devise dans le jeu sur d’autres échanges de premier plan.

Les investisseurs en crypto et les amateurs de jeux peuvent désormais acheter JK Coin sur PancakeSwap et Arken Finance. Ils peuvent également suivre le prix de JK Coin sur Poocoin Chart, Coingecko et CoinMarketCap. Le jeton du jeu se négocie actuellement à 0,31 $ avec une capitalisation boursière de 2,6 millions de dollars, selon les données de CoinMarketCap.

Gagnez plus avec le programme JK Staking !

JK Coin a récemment lancé un programme d’engagement qui récompense les détenteurs de jetons avec 35% APY. Les détenteurs de JK doivent verrouiller leurs avoirs dans le coffre-fort haute performance de la plate-forme pendant 90 jours afin d’obtenir des récompenses de pari.

Pour en savoir plus sur JAKAVERSE, JK Coin et rester au courant des dernières nouvelles et développements de Metaverse

