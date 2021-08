Jake Arrieta veut que le journaliste enlève son masque après un démarrage brutal ⋆ 10z viral

Jake Arrieta était assis dans la salle d’entrevue du Wrigley Field mercredi soir pour une vidéoconférence après une défaite de 10-0 contre les Brewers. Tout en donnant une réponse sur l’espoir d’encadrer de jeunes lanceurs, Arrieta a regardé l’écran et a dit à un journaliste dans la tribune de presse : « J’aimerais que vous enleviez votre masque. Je pense qu’il n’y a personne autour de toi.

Plus tard dans le presseur, on a demandé à Jake Arrieta ce qui n’allait pas exactement cette saison, et il n’a pas eu trop de réponse.

« Est-ce que j’aurais aimé mieux pitcher tout au long de la saison ? » Arrieta s’est demandé après le match via NBC. “Bien sûr. Maintenant, la description de poste comprend bien plus que cela. Il s’agit d’aider ces jeunes à grandir. Et trouver tous les moyens que je peux en mon pouvoir pour réussir, et c’est important.

Il reste à voir si les Cubs resteront avec Jake Arrieta pour le reste de leur saison. Mais peu importe, ce sera une fin extrêmement malheureuse pour lui du côté nord de Chicago.

