Jake Cronenworth a laissé les Astros sur le terrain avec un coup de circuit

Jake Cronenworth a frappé un coup de circuit en solo avec un retrait en neuvième manche et le Parents San Diego a battu les Astros de Houston 4-3 dimanche pour prendre deux des trois des leaders de l’AL West.

Cronenworth, un joueur étoile pour la première fois cette saison qui a connu des difficultés au marbre récemment, a envoyé une marche au centre droit du releveur Ryne Stanek pour son 20e circuit de la saison. C’était le premier coup de circuit de sa carrière de deux ans et son deuxième coup sûr gagnant.

Crone et fait. pic.twitter.com/Hzz7vJ4ug9 – Padres de San Diego (@Padres) 5 septembre 2021

Un frappeur plus tôt, Stanek (1-4) a attrapé le popup de Manny Machado derrière le monticule puis est tombé en arrière, apparaissant avec le ballon dans son gant.

Ce jeu a fait sourire Stanek et ses coéquipiers. Il n’avait pas l’air de cette façon quelques instants plus tard quand Jake Cronenworth il se connecta, frappant immédiatement son gant avec sa main droite.

Les Padres ont célébré à l’assiette avec une victoire qui les a remis en tête pour la deuxième place de la wild card de la Ligue nationale. San Diego n’avait pas marqué depuis le premier, lorsqu’il avait pris les devants 3-1 contre Luis Garcia, l’un des meilleurs rookies de la Ligue américaine.

Les Astros sont à égalité au septième rang lorsque Yuli Gurriel et Carlos Correa ont frappé des circuits sur des lancers consécutifs de Chris Paddack. Gurriel a marqué au champ gauche sur un terrain de 2-0, son 14e, et Correa a frappé le prochain lancer de Paddack par-dessus la clôture au centre, le 22e.

Le plus proche des Padres, Mark Melancon (4-2) est entré dans un match 3-3 au neuvième et a marché dos à dos à Kyle Tucker et Gurriel avant de faire en sorte que Correa frappe un double jeu. Après avoir fait marcher Jake Meyers, Melancon a frappé le frappeur de pincement Aledmys Diaz.

Paddack a accordé trois points et six coups sûrs en plus de six manches et n’a pas retiré des prises ni marché.

Paddack a esquivé quelques problèmes potentiels dans le premier. José Altuve a réussi un doublé d’ouverture et Michael Brantley a réussi une erreur de lancer de Jake Cronenworth en arrêt-court. Le voltigeur de droite Fernando Tatis Jr. a tenté de faire un attrapé latéral sur le flyball d’Alex Bregman, mais est tombé sur un simple qui a fait monter Altuve.