Jake Davison a fait restaurer son permis d’armes à feu par la police des semaines avant le déchaînement à Plymouth | Royaume-Uni | Nouvelles

Davison, 22 ans, a tué jeudi sa mère et quatre autres personnes dans le quartier de Keyham à Plymouth. Davison a obtenu pour la première fois un permis d’armes à feu en 2018, mais Devon et la police de Cornwall ont suspendu le permis du tueur en décembre 2020 en raison de préoccupations concernant son aptitude à détenir une arme.

Le Bureau indépendant pour la conduite de la police examinera désormais dans quelle mesure les agents ont pris en compte l’état de santé mentale de Davison lors du rétablissement de son permis après avoir reçu un renvoi obligatoire.

Le renvoi obligatoire contiendrait des informations préliminaires concernant le statut du permis du tueur.

L’IOPC a confirmé que la licence de Davison avait été révoquée en décembre à la suite d’une allégation d’agression en septembre 2020.

Mais les rapports suggèrent maintenant que la licence de Davison a été rétablie en juillet après que «l’incel» a suivi un cours de gestion de la colère.

David Ford, directeur régional du chien de garde de la police, a déclaré que le renvoi imminent porterait également sur “les contacts de la police avec Jake Davison avant l’incident, y compris le rôle et les actions de la force concernant les licences d’armes à feu”.

“Nous examinerons quelles actions de la police ont été prises et quand, la justification de la prise de décision de la police, et si la loi, la politique et les procédures pertinentes ont été suivies concernant la possession d’un fusil de chasse par M. Davison”, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a demandé à l’IOPC de s’assurer qu’il avait « enquêté correctement » sur la façon dont Davison était en mesure de posséder légalement l’arme à feu.

Boris Johnson a déclaré : « Sans préjuger de l’enquête sur ce qui s’est passé à Plymouth, je pense que ce que je peux dire à ce stade, c’est que mes pensées vont beaucoup aux familles de tous ceux qui ont tragiquement perdu la vie dans un incident absolument épouvantable.

Des agents armés et non armés sont arrivés sur les lieux six minutes plus tard.