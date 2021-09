Jake de State Farm est un personnage de NBA 2K22’s City

NBA 2K22 est sorti hier sur PS5, PS4, Xbox Series X/S et Xbox One. Comme les précédents jeux NBA 2K, 2K22 propose The City, un grand mode en ligne en monde ouvert qui permet aux joueurs de se promener, de jouer au basket-ball, de faire des achats dans les magasins et euh… Je suppose que passer du temps avec Jake de State Farm.

NBA 2K22 propose un mode carrière, permettant aux joueurs de créer leur propre personnage amateur de basket-ball qui peut ensuite se déplacer à travers une histoire, gravir les échelons et entrer dans la NBA et éventuellement dans les célèbres superstars de la NBA. The City est un hub en ligne qui vous permet de sortir votre personnage créé du terrain et de l’intégrer dans une ville à monde ouvert remplie de différents bâtiments, activités et contenus à explorer. C’est aussi, comme le reste de tout jeu NBA 2K moderne, rempli de microtransactions et de publicités.

Mais cette année, NBA 2K22 a vraiment intensifié son jeu lorsqu’il s’agit d’introduire des éléments du capitalisme de stade avancé dans l’expérience. NBA 2K22 présente un Jake numérique de State Farm. Ce “personnage” est apparu dans de nombreuses publicités de State Farm et parce que la plupart d’entre nous passons des heures de nos journées bombardées de milliers de publicités, la plupart d’entre vous reconnaîtront Jake de State Farm.

Nous sommes vraiment dans la chronologie la plus sombre.

Capybaroness sur Twitter a été l’une des premières personnes à partager un clip de Jake et elle a offert cette description courte mais précise de la rencontre : “Christ”.

Non seulement Jake est dans le jeu, mais il est situé à l’extérieur du magasin de vêtements et de marchandises de marque State Farm. Et oui, vous pouvez obtenir du «goutte-à-goutte» de State Farm. Et aussi, oui, ça a l’air terrible, comme l’a montré Capybaroness dans un tweet de suivi.

Dans la vidéo, votre personnage créé rencontre Jake de State Farm et au lieu de secouer la tête, peut-être de soupirer et d’avancer comme la plupart des humains, ils se détendent et parlent au personnage marketing rendu réel sous forme numérique. Regarder votre personnage s’amuser avec Jake de State Farm, même être excité quand il dit que le célèbre slogan de State Farm me donnerait envie de ne plus jamais jouer avec ce personnage.

Il n’est pas surprenant de voir NBA 2K22 coller un personnage publicitaire d’assurance dans le jeu. Il s’agit d’une série qui a déjà eu des tonnes de microtransactions merdiques dans le passé et a également incorporé des machines à sous littérales et des publicités incontournables dans les entrées précédentes. Alors bien sûr, ajoutez un avatar numérique basé sur un personnage de certaines publicités. Pourquoi pas?! J’espère que Flo et le lézard Geico apparaîtront dans le match de l’année prochaine.

D’après mes sources (personnes qui jouent à ce jeu), cela inclut également le basket-ball cette année aussi. Je pense.