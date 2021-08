Jake et Liberty en danger après le vote d’un insulaire choqué .

Liberty et Jake de Love Island ont été élus l’un des couples les moins compatibles (Photo: ITV)

Il y a quatre couples de Love Island qui risquent d’être largués de la villa après un vote choc dans l’épisode de dimanche soir.

Tous les insulaires savouraient un repas romantique à trois plats cuisiné par les mains justes des garçons lorsqu’un texte surprise les a dissuadés de leur dessert.

On leur a dit que chacun des insulaires devait voter pour le couple qu’ils trouvaient le moins compatible et qu’ils n’étaient pas autorisés à discuter de leur réponse avec d’autres paires.

À la fin, il a été révélé que Mary et Aaron, Faye et Teddy, et Jake et Liberty avaient reçu trois voix des autres insulaires, tandis que Priya et Brett en ont reçu cinq.

En conséquence, ils risquaient tous d’être expulsés à une semaine de la finale.

Pour rendre les choses encore plus épicées, il a été révélé à la fin de l’épisode qu’il appartiendrait aux téléspectateurs de décider qui serait renvoyé chez eux.

Priya et Brett ont reçu le plus de votes des autres insulaires (Photo: ITV)

Pendant ce temps, Kaz et Tyler, Millie et Liam et Chloé et Toby n’ont reçu aucun vote des autres, et étaient donc en sécurité.

Les votes ne seront certainement pas une bonne nouvelle pour Jake, qui a déjà eu quelques jours difficiles alors que lui et Liberty traversaient une mauvaise passe.

Dans l’épisode de dimanche, il s’est fâché quand Toby lui a dit que les filles n’étaient pas convaincues par sa déclaration d’amour pour Liberty.

Chloé et Faye ont offert un amour dur à Liberty, lui disant qu’ils sentaient que Jake avait dit qu’il aimait Liberty par désespoir.

Les insulaires ont eu droit à un repas de trois plats (Photo: ITV)

Tirant la paire pour une conversation, ils sont devenus brutalement honnêtes à propos de leurs pensées.

Chloé a déclaré: “Dans trois mois, seras-tu fier de la façon dont tu as dit à Lib que tu l’aimais?”

Jake a répondu: ‘J’ai toujours été honnête. Puis elle a dit comment tu te sentais, alors j’ai dit “Je t’aime”. Je ne lui ai jamais dit ce que je ressentais.

Plus: Love Island



“J’ai peur de dire mes sentiments au cas où je me ferais baiser.”

Cependant, le couple a réussi à écraser leurs problèmes et s’est mis l’un sur l’autre pour le reste de l’épisode, Jake donnant à Liberty un massage dans le jardin.

Love Island continue lundi à 21h sur ITV2.

