Jake et Liberty ont apparemment quitté Love Island trois jours avant la finale ⋆ .

Jake et Liberty ont décidé de quitter la villa Love Island après avoir été ensemble depuis le tout début de leur voyage, a rapporté le MailOnline.

Dans l’épisode d’hier soir, nous avons vu Liberty rompre avec Jake après avoir dit qu’elle avait l’impression qu’elle ne devrait pas avoir à se changer pour qui que ce soit. Elle a également dit qu’elle avait l’impression d’avoir donné la piqûre à Jake après qu’il ait fait quelques commentaires en passant sur son désordre dans la villa.

Une source a déclaré à MailOnline que la décision pour la paire était difficile mais que cela semblait être la bonne chose à faire. La source a déclaré: “Ils avaient tout donné devant la caméra et voulaient laisser leurs amis dans d’autres couples avoir une chance de gagner. Dire au revoir a été émouvant pour tous les insulaires, car ils sont devenus si proches, comme une famille, mais il ne faudra pas longtemps avant qu’ils ne soient tous réunis. Ce n’est pas fini à 100% pour Jake et Liberty, il y a encore beaucoup de sentiments impliqués, alors qui sait ce qui se passera dans le futur.

Hier, nous avons vu Liberty dire à Faye qu’elle doit être fidèle à elle-même pour qu’elle ne puisse pas rester avec Jake. Elle a déclaré: “Ce n’est rien contre Jake et ce n’est rien contre moi, mais je peux juste dire que je lui donne la piqûre pour de petites choses comme être en désordre et je préférerais sortir en étant moi.” Elle a également dit que même si elle n’avait pas trouvé l’amour, elle avait trouvé l’amour-propre et ne se changerait pour personne.

Dans le clip teaser de l’épisode de ce soir, on voit Liberty et Jake regrouper les insulaires restants autour du foyer où ils auraient révélé qu’ils quittaient la villa.

Apparemment, la mère de Liberty est déjà à Majorque après avoir survolé les insulaires pour rencontrer les parents. Nous savons donc que notre reine Liberty ne sera pas seule longtemps.

Love Island 2021 continue sur ITV2 à 21h ce soir. Pour toutes les dernières nouvelles et potins de Love Island et pour les meilleurs mèmes et quiz, comme The Holy Church of Love Island sur Facebook.

