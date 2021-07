Jake et Logan Paul font l’éloge de Sean O’Malley alors que ‘Suga’ remporte une victoire controversée contre Kris Moutinho

in

Sean O’Malley a livré une performance record contre Kris Moutinho à l’UFC 264 et a fait ronronner Jake et Logan Paul après sa masterclass frappante.

La carte principale de la trilogie Dustin Poirier vs Conor McGregor a débuté avec un bang alors que « Suga » a obtenu une finition controversée avec seulement 23 secondes à jouer.

.

Sean O’Malley a livré une masterclass saisissante qui a fait ronronner Jake et Logan Paul

Moutinho a pris le combat avec un préavis de 11 jours seulement et a montré une énorme quantité de cœur alors qu’il absorbait des frappes continues à la tête et au corps, tout en continuant à mettre la pression et à avancer sans relâche.

Le débutant de l’UFC a été laissé sur la toile à quelques secondes de la fin du premier tour et a dû être ramené dans son coin.

Pourtant, O’Malley était constamment soutenu et s’est retrouvé à tirer coup après coup et à ne pas avoir d’impact réel.

Mais après avoir réussi 72% de ses frappes (seulement huit frappes importantes en deçà d’un record de l’UFC), le concurrent des poids coq a remporté la victoire que sa performance méritait alors que Herb Dean est intervenu avec quelques secondes à peine.

.

‘Suga’ était en pleine forme à la T-Mobile Arena et Kris Moutinho ne pouvait pas vivre avec lui

Le Moutinho ensanglanté et battu avait parfaitement le droit de se sentir perturbé après avoir résisté à tant de punitions et s’être approché si près de la fin du troisième tour alors que peu s’attendaient à ce qu’il voie la fin du premier.

Jake et Logan Paul sont tous deux de grands fans de l’attaquant flashy et se sont rendus sur Twitter pour féliciter le joueur de 26 ans après avoir marqué une nouvelle victoire par arrêt.

LAISSE ALLER @SugaSeanMMA mon garçon vient de battre le record des frappes les plus importantes en seulement 3 rounds PUTAIN IMPRESSIONNANT – Paul Paul (@jakepaul) 11 juillet 2021

SEAN O’MALLEY LE FUTUR BÉBÉ – Logan Paul (@LoganPaul) 11 juillet 2021

O’Malley n’est jamais du genre à se détourner du microphone et a dûment profité de l’occasion pour appeler une foule de grands noms de la division des 135 livres, dont Rob Font.

Il a crié dans l’Octogone : « Cody Garbrandt n’a plus gagné de combat depuis 2012, Petr Yan est pétrifié, Dominick Cruz m’esquive, Rob Font, où es-tu ?