Jake Fromm des Giants une bouffée d’air frais au quart-arrière

Si profondément dans le bourbier qu’est la saison des Giants, c’est le meilleur que les Giants puissent espérer. Que Jake Fromm puisse fournir une étincelle, se déplacer un peu, faire quelques lancers, pomper son poing après un premier essai et — osons-nous le dire ? – faire franchir la ligne de but à son équipe et entrer dans la zone des buts.

Injectez de la vie là où il n’y en a pas.

La formation du quart-arrière de mercredi mettait en vedette Daniel Jones en tête et il était, comme on peut s’y attendre, abattu et déprimé que sa saison ait été interrompue. En deuxième frappeur, Mike Glennon a tenté de susciter un certain positivisme sans dire à haute voix ce qu’il soupçonne d’être vrai, à savoir que sa séquence de départ avec les Giants va se terminer à trois matchs consécutifs. En troisième place, dernier et non des moindres, Fromm était une bouffée d’air frais et pas seulement parce qu’il était dehors sans veste dans la fraîcheur hivernale d’à peine 40 degrés.

Le joueur de 23 ans dégage les vibrations d’un véritable quart-arrière. Sûr de lui-même. Détendu. Préparé. Charmant. Optimiste. Chez lui sur scène en train de parler de lui et de son équipe.

Il n’y a encore rien d’officiel de la part de l’entraîneur Joe Judge, qui a averti: « Je ne m’attendrais à aucune annonce avant la fin de la semaine au plus tôt. » Il n’y aura pas de fumée blanche s’élevant des installations des Giants lorsque viendra le temps de nommer le quart-arrière partant pour le match de dimanche contre les Eagles au Lincoln Financial Field. Après tout, les Giants sont 4-10. Ce devrait être Fromm, une fraîcheur à embrasser par tous ceux qui ont travaillé à travers l’embarras offensif de cette saison.

Jake FrommCharles Wenzelberg/New York Post

Jusqu’à ce que l’inconnu ne s’avère pas meilleur, autant oser rêver.

« Je dirais que j’ai très confiance en moi et en ce que je peux faire », a déclaré Fromm. « Gagner des matchs de football, c’est gagner des matchs de football. Parfois, cela peut être joli, peut-être pas, mais à la fin de la journée, tout ce qui compte, c’est un « W » dans la colonne. Quelle que soit la manière dont nous pouvons le faire, quoi qu’il arrive, allons-y.

Si Fromm peut le faire et infliger une deuxième défaite aux Giants cette saison sur les Eagles rivaux, eh bien, le lendemain de Noël aura été généreux. Plus probablement, Fromm ressemblera à ce qu’il sera – un ancien membre de l’équipe d’entraînement des Bills faisant son premier départ dans la NFL – alors que les Giants continuent de gâcher et de déconcerter dans le département des points, peu importe qui s’aligne derrière le centre.

Mais tu ne sais jamais. Fromm est allé 35-7 en Géorgie et parfois gagner fait partie de l’ADN même si le corps (6 pieds 2 pouces) n’est pas assez grand et le bras n’est pas assez fort. Colt McCoy, le remplaçant des Giants contre Jones la saison dernière, a obtenu une fiche de 45-8 au Texas et a bâti une formidable carrière de 11 ans dans la NFL, avec un type de corps similaire (McCoy mesure 6 pieds 1) et des compétences similaires.

McCoy est un remplaçant qui peut prendre de courtes doses et gagner des matchs. Y-a-t-il un problème avec cela? Si c’est l’avantage de Fromm, plus de pouvoir pour lui. Peut-être qu’il est plus que cela. Peut-être qu’il est moins que ça. Il est plus qu’exagéré de suggérer que Fromm joue assez bien dans ce qui pourrait être une audition de trois matchs pour revenir en 2022 et défier Jones pour le poste de départ. Personne ne le saura jamais, jusqu’à ce que Fromm commence.

« Je pense que c’est un gars intelligent », a déclaré Jones. « Il a pris l’offensive très rapidement. Vous pouvez dire qu’il étudie dur et qu’il a fait un excellent travail.

On pouvait dire que cela faisait de la peine à Jones de parler d’un autre gars remplissant sa place.

Fromm dans les dernières minutes est entré dans la défaite de 21-6 de la semaine dernière contre les Cowboys et a complété 6 des 12 passes pour 82 verges contre une défense de zone molle, y compris un tir sur le terrain à Kenny Golladay pour 36 verges, lançant le ballon vers le haut et permettant à Golladay de gagner une bataille avec le demi de coin Anthony Brown. C’était le genre de lien que Jones et Glennon n’avaient certainement pas avec le 6-4 Golladay, qui a approuvé Fromm pour cette semaine sans en dire autant.

« Les choses n’allaient pas bien, donc je pense qu’il est juste entré là-bas sans peur vraiment et en quelque sorte,« laissez-moi le faire un peu », a déclaré Golladay. « Il a fait un sacré boulot. »

Du n ° 4 sur le tableau de profondeur des quarts à Buffalo au n ° 1 avec les Giants, le tout en un peu plus de trois semaines.

« Oui, ça a été fou », a déclaré Fromm. « Il n’y a pas d’autre façon de le dire vraiment. »

Encore plus fou serait Fromm faisant quelque chose pour rendre les choses encore plus folles, dans le bon sens. Au moins, il y a de l’espoir, pour l’instant.