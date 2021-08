Jake Gyllenhaal a déclaré qu’il trouvait “le bain moins nécessaire”

Jake Gyllenhaal rejoint un nombre croissant de célébrités qui parlent de leurs habitudes d’hygiène moins que conventionnelles.

Dans une nouvelle interview avec Vanity Fair, l’acteur s’est lancé dans le débat sur la baignade en déclarant : “De plus en plus, je trouve que la baignade est parfois moins nécessaire. Je pense aussi qu’il y a tout un monde où l’on ne se baigne pas qui est aussi vraiment utile pour l’entretien de la peau, et nous nous nettoyons naturellement. »

Bien que Jake puisse ressentir une certaine apathie pour la douche, il a tenu à souligner qu’il existe d’autres habitudes d’hygiène qu’elle trouve toujours très nécessaires.

“Je crois, parce qu’Elvis Costello est merveilleux, que les bonnes manières et la mauvaise haleine ne vous mènent nulle part. [brush my teeth], “il a dit.

Jake n’est pas la première célébrité à partager des points de vue non conventionnels sur la vaisselle. Plus tôt ce mois-ci, Ashton Kutcher et Mila Kunis ont fait la une des journaux lorsqu’elles sont apparues sur le podcast Armchair Expert de Dax Shepard et ont révélé leurs routines d’hygiène.

“Je ne me lave pas le corps avec du savon tous les jours”, a expliqué Mila (via E! Online). “Mais je lave les fosses et les seins et les trous et les semelles.”

La routine d’Ashton est similaire. “Je lave mes aisselles et mon entrejambe quotidiennement, et rien d’autre jamais”, a-t-il déclaré. “J’ai une barre de Lever 2000 qui livre juste à chaque fois. Rien d’autre.”

Alors, comment le monde (et par « le monde » nous entendons « des gens suffisamment passionnés par le sujet pour peser sur Twitter ») ressent-il cette tendance à s’ouvrir sur l’apathie de la douche ? En général, les réponses se répartissent en quelques catégories clés.

Les tweets en défense de Jake & Co. :

Troll impitoyable :

Et Swifties contemplant les implications de cette révélation sur Red (Taylor’s Version) / une flopée de blagues “Tous trop bien” et “Nous ne nous remettrons jamais ensemble”:

