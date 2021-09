Avec The Guilty, il semble que Netflix ait redémarré les moteurs de battage médiatique sur ce qui ressemble à une course folle pour leurs abonnés. Ce remake du film danois du même nom du réalisateur Gustav Möller de 2018 localise l’action dans un centre d’appels de répartition de Los Angeles. C’est à cet endroit que The Guilty passe tout son temps d’exécution, avec Joe Baylor de Jake Gyllenhaal essayant de sauver une vie et découvrant toutes les vérités qui se présentent en cours de route.