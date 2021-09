Jake Gyllenhaal clarifie ces commentaires controversés sur le bain

Oh regarde! C’est à cette période du mois que le débat sur le bain des célébrités refait surface.

Juste au moment où vous auriez pu penser que nous avons entendu le dernier mot sur la saga de la douche des étoiles, Jake Gyllenhaal s’est à nouveau penché sur le problème, tentant d’effacer ses remarques passées sur ses habitudes d’hygiène.

“Je ne sais pas ce que c’était”, a-t-il déclaré lors d’une projection de son prochain film Netflix, The Guilty, par BuzzFeed. “J’ai répondu à une question où j’étais sarcastique et ironique, et ça m’a suivi partout.”

“Malheureusement, je me suis douché avant de venir ici”, a-t-il poursuivi. “Donc, je suis désolée.”

La réponse à laquelle il faisait référence était celle qu’il a donnée à Vanity Fair, publiée en août, après qu’on lui ait demandé s’il y avait “quelque chose de révélateur” à propos de son rituel de douche. “De plus en plus, je trouve que le bain est parfois moins nécessaire”, a répondu la star. “Je crois, parce que Elvis costello est merveilleux, que les bonnes manières et la mauvaise haleine ne vous mènent nulle part. Alors je fais ça. Mais je pense aussi qu’il y a tout un monde de ne pas se baigner qui est aussi très utile pour l’entretien de la peau, et nous nous nettoyons naturellement. »