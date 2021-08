Jake Gyllenhaal est la dernière célébrité à admettre librement ses mauvaises habitudes de bain

Jake Gyllenhaal fait irruption dans la sphère des parfums, ce qui ne peut signifier qu’une chose. Nous devons tous connaître ses habitudes de bain. L’acteur nominé aux Oscars a révélé dans une nouvelle interview avec Vanity Fair qu’il considère maintenant que le bain est “moins nécessaire parfois”. Gyllenhaal, 40 ans, est le dernier acteur à admettre des habitudes de bain un peu différentes de celles du reste d’entre nous, après Ashton Kutcher et Mila Kunis, qui ont admis ne pas laver leurs enfants tous les jours.

Gyllenhaal, dont l’interview de Vanity Fair intervient après son apparition dans une nouvelle publicité pour Luna Rossa Ocean de Prada, a déclaré que la plupart de ses expériences aquatiques à New York provenaient de la présentation et de la visite de jetées. On lui a ensuite demandé s’il y avait quelque chose de révélateur à propos de son rituel de douche. “Je suis toujours déconcerté que les luffas viennent de la nature”, a déclaré Gyllenhaal. “Ils ont l’impression d’avoir été fabriqués dans une usine mais, en fait, ce n’est tout simplement pas vrai. Depuis que je suis jeune, cela m’étonne.”

“De plus en plus, je trouve que le bain est parfois moins nécessaire”, a poursuivi l’acteur de Brokeback Mountain. “Je crois parce qu’Elvis Costello est merveilleux, que les bonnes manières et la mauvaise haleine ne vous mènent nulle part. Alors je le fais. Mais je pense aussi qu’il y a tout un monde de ne pas se baigner qui est aussi vraiment utile pour l’entretien de la peau, et nous naturellement nettoyer nous-mêmes.”

Pas plus tard que la semaine dernière, Kunis et Kutcher ont révélé qu’ils ne baignent pas leurs enfants – Wyatt Isabelle, 6 ans, et Dimitri Portwood, 4 ans – quotidiennement lors d’une apparition sur le podcast Armchair Expert de Dax Shepard. Ils ont dit qu’ils ne lavent leurs enfants que si la saleté est visible. Shepard était d’accord avec cela, mais la co-animatrice d’Armchair Expert, Monica Padman, ne l’a pas fait.

“Je n’arrive pas à croire que je sois une minorité ici à me laver tout le corps sous la douche. Qui t’a appris à ne pas te laver ?” demanda Padman. Shepard a déclaré qu’elle “ne devrait pas se débarrasser de l’huile naturelle sur votre peau avec un pain de savon tous les jours”. Kunis a déclaré qu’elle n’avait pas eu d’eau chaude en grandissant, alors elle ne s’était pas beaucoup douche lorsqu’elle était enfant. “Mais quand j’avais des enfants, je ne les lavais pas non plus tous les jours”, a expliqué Kunis. “Je n’étais pas ce parent qui a baigné mes nouveau-nés – jamais.”

Kutcher a admis qu’il ne se baignait pas tous les jours. “Je lave mes aisselles et mon entrejambe tous les jours, et rien d’autre jamais”, a déclaré l’acteur de The Ranch. “J’ai une barre de Lever 2000 qui livre à chaque fois. Rien d’autre.” Kutcher n’utilise pas non plus de savon pour se laver le visage après une séance d’entraînement au gymnase.

L’idée que se laver quotidiennement avec du savon n’est pas la meilleure chose pour votre corps a gagné du terrain ces dernières années. Cela pourrait priver votre corps d’huiles essentielles. “Lorsque vous le lavez, vous le brisez. Vous brisez en fait un mur et vous devenez perméable. Et vous pouvez augmenter ce qui traverse la peau”, a déclaré à CTV Sandy Skotnicki, professeur adjoint au département de médecine de l’Université de Toronto. News en 2019. L’auteur de Beyond Soap a déclaré qu’elle espérait que les gens réévalueraient l’idée “absurde” selon laquelle notre corps doit être lavé quotidiennement avec du savon. «Vous pouvez simplement rincer et simplement laver vos morceaux. Donc, nous ne disons pas de ne pas prendre de douche », a ajouté Skotnicki. « Quand vous êtes assis dans un bureau toute la journée, êtes-vous sale ? La réponse est « non ». » Il semble donc que Gyllenhaal ait peut-être la bonne idée après tout.