Jake Gyllenhaal et Jeanne Cadieu font leurs débuts sur le tapis rouge en couple

Jake Gyllenhaal et petite amie Jeanne Cadieu ont foulé leur premier tapis rouge ensemble alors que leur relation continue de prospérer.

Le mercredi sept. Le 29, le couple a été photographié au Lincoln Center pour la première à New York du film The Last Daughter, qui compte la sœur aînée de Jake Maggie gyllenhaal en tant que réalisateur, scénariste et producteur.

Jake et Jeanne, qui ont déclenché des rumeurs de romance pour la première fois fin 2018 lors d’une sortie à Paris, ont été rejoints sur le tapis rouge par Maggie, 43 ans, et son mari. Peter Sarsgaard. Jake portait une Bottega Veneta, tandis que Jeanne éblouissait dans une robe crème.

La star de The Guilty de Netflix, 40 ans, et le mannequin français de 25 ans ne sont pas souvent aperçus ensemble en public. En mai, le couple a été photographié marchant main dans la main à New York, et avant cela, des images ont été prises en juin 2020 du couple prenant une commande de plats à emporter à Los Angeles.

Jake a soutenu Maggie et The Lost Daughter en la rejoignant en Italie pour le Festival international du film de Venise au début du mois. Pendant son séjour, l’acteur a posté une vidéo humoristique montrant sa rencontre avec un fan déguisé en son personnage de Spider-Man: Far From Home, Mysterio.