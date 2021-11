Jake Gyllenhaal jouera dans le remake de Road House, un film de Patrick Swayze

MGM prépare un remake de Road House, un film de 1989 réalisé par Rowdy Herrington et avec Patrick Swayze. L’entreprise a déjà son protagoniste en tête et négocie la participation de Jake Gyllenhaal.

Selon Variety, aucune date de début de production n’a été fixée, mais pour MGM, il s’agit d’un projet hautement prioritaire. En plus de Gyllenhaal, la société est également en négociations avec Doug Liman pour réaliser le film. Pour le moment, il n’est pas clair si Gyllenhaal assumera le rôle joué par Swayze ou si le film sera une version différente de l’original. Comme le note la publication, les dirigeants de MGM se réunissent pour lancer un nouveau projet pour le projet.

Si Gyllenhaal et Liman sont d’accord, le remake marquerait la première collaboration entre l’acteur et le réalisateur. Tous deux ont un emploi du temps chargé, car Gyllenhaal va bientôt commencer à tourner un thriller sur la guerre en Afghanistan intitulé The Interpreter et réalisé par Guy Ritchie. De son côté, Liman prépare Everest, un film d’aventure dirigé par Juno Temple, Sam Heughan et Mark Strong. Il a également signé pour diriger Luna Park et The Cannonball Run.

A Road House, Swayze a joué James Dalton, « un diplômé en philosophie, qui est à la fois gentil et dur, qui affronte un chef de la mafia dans un bar en bordure de route du Missouri ». Kelly Lynch, Sam Elliott et Ben Gazzara ont complété la distribution principale.

Source : Cependant