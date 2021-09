Jake Odorizzi en colère contre les Astros de Houston

Le lanceur Jake odorizzi Il n’a pas semblé du tout content aux yeux de la presse lorsqu’on lui a posé des questions sur sa sortie prématurée contre les Mariners de Seattle malgré ses 6 manches lancées avec le Astros de Houston.

Au cours de ces six manches, il n’avait accordé qu’environ 2 points et gagnait le match par plusieurs points, Jake Odorizzi a estimé qu’il méritait plus de temps sur le monticule en raison de l’excellent travail qu’il avait fait, en respectant le fait qu’il avait dit que c’était un geste stupide. de la part du manager le plus ancien de la MLB, Dustin Baker.

Jake, que penses-tu de la décision de Dusty Baker de te retirer après 5,0 manches ? • “Je pense que c’était idiot, question suivante” 😳😳 Le partant d’Astros aujourd’hui, Jake Odorizzi, semblait mécontent de la stratégie de son manager avec lui aujourd’hui. – Javier Gonzalez / 🇺🇸 (@ AstrosCoverage1) 8 septembre 2021

Les Astros de Houston ils ne font pas confiance Jake odorizzi, le démarreur qu’ils ont signé lors de l’entraînement de printemps pour soi-disant offrir une durabilité et une présence de vétéran. Mardi a offert la preuve la plus évidente sur le terrain. Les émotions d’Odorizzi ont débordé par la suite, gâchant ce que le manager Dusty Baker a qualifié de “plus grande victoire de l’année” des Astros.

Après que Baker ait quitté la salle d’entretien virtuelle de l’équipe, Odorizzi a offert des réponses concises à six questions sur son départ, révélant un fossé entre lui et l’organisation, tout en invitant à se demander s’il était possible de le réparer dans un proche avenir.

Odorizzi a signé un contrat de deux ans lors d’un entraînement de printemps qui comprend une option de club de 6,5 millions de dollars pour 2023. L’accord lui garantit plus de 20 millions de dollars et regorge d’incitations basées sur la performance, y compris les manches lancées et les matchs commencés. .

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait exprimé son mécontentement à Dusty Baker ou à Brent Strom, Jake Odorizzi a répondu : « Non. Personne ne m’a parlé. Lorsqu’on lui a demandé quelle était la prochaine étape, Odorizzi a répondu “votre supposition est aussi bonne que la mienne” – https://t.co/w13tMMhjK1 – Chandler Rome (@Chandler_Rome) 8 septembre 2021

Odorizzi à ses trois derniers départs a lancé 15 manches permettant 5 points avec 15 retraits au bâton et une défaite, ce sont des départs de qualité que malheureusement l’offensive ne peut pas toujours supporter ou l’enclos ne sait pas comment garder les eaux.