Jake Owen poursuivi en justice, accusé d’avoir volé l’un de ses plus gros tubes

La star country Jake Owen fait face à un procès pour violation du droit d’auteur sur “Made For You”, un single de son dernier album, Greetings from… Jake. Les auteurs-compositeurs Alexander Cardinale et Morgan Reid affirment que la chanson est trop similaire à un morceau Cardinale sorti en 2014 qui porte le même titre. La version d’Owen de la chanson crédite les auteurs Benjy Davis, Joey Hyde et Neil Medley.

Cardinale et Reid affirment que “Made For You” d’Owen partage les paroles et la mélodie avec leur propre chanson, selon des documents obtenus par TMZ. Ils affirment que “les notes, la structure, l’harmonie, le style vocal et le rythme sont des indicateurs clairs” que la chanson d’Owen est une copie de leur morceau. Les deux auteurs soulignent également que leur chanson a connu un certain succès après sa sortie sur l’album Digital Youth de Cardinale. En fait, Coca-Cola a utilisé la piste pour une publicité. En 2016, la société a sorti des bouteilles avec les paroles de la chanson de Cardinale dans le cadre de sa campagne publicitaire « Share a Coke and a Song ». Les paroles sont apparues sur plus de 250 millions de bouteilles de Coca, et la société a inclus un code QR pour que les consommateurs puissent écouter “Made For You” de Cardinale.

Dans le procès, déposé à Nashville, Cardinale et Reid ont noté que leur “Made For You” avait été réédité dans le monde entier et avait été acclamé par la critique. Lorsqu’ils ont entendu la version d’Owen pour la première fois en 2019, ils ont “instantanément” réalisé qu’il y avait des similitudes entre les deux chansons. Owen, qui a interprété sa chanson sur The Bachelorette en 2019, n’a pas commenté les allégations.

Owen a déclaré à Billboard en mai 2020 qu’il avait entendu parler pour la première fois de sa version de “Made For You” lorsqu’il avait reçu un e-mail de Courtney Crist, le plug-in de chanson Mojo Music. Elle pensait que “Made For You”, écrit par Davis, Hyde et Medley, serait la chanson parfaite pour lui. Davis a déclaré que la chanson avait commencé comme une mélodie de guitare descendante sur laquelle il travaillait depuis plusieurs mois. En 2017, il y a attaché des mots. “Je pensais juste : ‘Ceci est fait pour ça, et j’ai été fait pour toi'”, a-t-il déclaré à Billboard.

“Quand vous lisez le titre, ‘Made for You’, la première façon de l’écrire qui vous vient à l’esprit est la façon dont nous l’avons écrit”, a ajouté Hyde à propos du processus d’écriture. « Il n’y a pas de fumée et de miroirs, il n’y a pas de surprise dans le crochet. Nous avons mis les surprises dans les lignes qui l’ont précédé. » La chanson d’Owen a dominé le palmarès Billboard US Country Airplay et a culminé au numéro 3 du palmarès US Hot Country Songs. Elle a également atteint le numéro 32 sur le US Hot 100.

“Cela arrive en quelque sorte à un moment très opportun, avec tout ce qui se passe dans le monde et les gens réalisent vraiment à quel point il est important d’être là pour les gens”, a déclaré Owen à Billboard à propos de la sortie de la chanson. Plus tard, il a déclaré que le morceau pouvait “se présenter comme une chanson de type chanson de l’année”, ajoutant: “Nous sommes tous vraiment excités à ce sujet, et nous verrons où cela va.”