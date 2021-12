Jake Paul 191 ½ livres vs. Tyron Woodley 189 ½ lb

TAMPA, FLORIDE – 17 décembre 2021 – Jake Paul et Tyron Woodley ont tous deux terminé avec succès leurs pesées respectives et se sont affrontés pour la dernière fois lors de la cérémonie qui s’est tenue au Seminole Hard Rock Hotel & Casino Tampa plus tôt. qui peut être vu sur SHOWTIME PPV ce samedi 18 décembre soir (21 h HE / 18 h HP) en direct de l’AMALIE Arena de Tampa.

Les poids de commission finaux et officiels pour l’undercard à quatre combats SHOWTIME PPV sont ci-dessous.

Combat Cruiserweight (Poids du contrat 192 livres) – 8 tours

Jake Paul – 191 ½ livres

Tyron Woodley – 189 ½ lb

Arbitre : Christopher Young ; Juges : Efrain Lebron (Floride), James O’Connor (Floride), Michael Ross (Floride)

Combat poids léger pour femmes – 10 rondes

Amanda Serrano – 133 lb.

Miriam Gutiérrez – 133 ½ lbs.

Arbitre : Emil Lombardi ; Juges : Efrain Lebron (Floride), Alexander Levin (Floride), Michelle Walker-Serrano (Floride)

Attraction spéciale poids lourds (poids attrape 215 livres) – 4 tours *

Deron Williams – 211 ¼ lb.

Frank Gore – 209 ½ livres

Arbitre : Christopher Young ; Juges : Efrain Lebron (Floride), Michael Ross (Floride), Michelle Walker-Serrano (Floride)

* La Florida State Athletic Commission a sanctionné le combat comme un concours d’exhibition. Les officiers de la commission et l’arbitre ci-dessus rendront une décision officielle.

Combat poids welter junior – 10 rounds

Liam Paro – 139 ½ lb

Yomar Alamo – 139 livres

Arbitre : Frank Gentile ; Juges : Alexander Levin (Floride), James O’Connor (Floride), Michael Ross (Floride)