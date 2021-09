Jake Paul a annoncé sa retraite de la boxe sur Twitter : Reviendra-t-il sur le ring ?

Jake Paul révolutionne le monde de la boxe avec ses déclarations sur Twitter. Ces derniers jours, il a demandé via le réseau social bien connu une confrontation contre Jorge Masvidal, il a demandé à l’UFC de ne pas craindre de monter sur le ring avec les stars des arts martiaux et il s’est retiré de la boxe. Cela a été annoncé par un État qui a publié après la victoire contre Tyron Woodley, bien qu’on ne sache pas encore si c’est définitif. Heureusement, dans notre maison de paris sportifs, vous trouverez des informations plus à jour sur les combats de ce sport, au cas où Paul déciderait de revenir sur le ring.

Le retrait de Jake Paul de la boxe

Fin août, le boxeur, youtubeur et acteur américain Jake Paul a annoncé sa retraite de la boxe. Paul a publié une mise à jour de statut sur Twitter dans laquelle il a affirmé s’être retiré du ring. La publication est apparue sur les réseaux après sa victoire contre Tyron Woodley. De plus, Paul a fait des déclarations concernant son retrait. Quelques jours avant le match, le boxeur prévoyait déjà qu’il était probable qu’il quitte les combats, ce qu’il a affirmé avec ses déclarations après la publication.

Paul a dit qu’il se battait sans arrêt depuis 18 mois et qu’il avait vraiment besoin de prendre du temps. Son combat avec Woodley avait été le plus long de sa carrière et le youtubeur n’aimait pas le sentiment que la confrontation lui laissait. Bien qu’il ait gagné, il a déclaré que ses jambes avaient tremblé tout au long du match et qu’il avait l’impression que c’était le premier match de sa carrière. Cependant, seulement 15 jours après ces déclarations, Jake Paul a recommencé à publier des messages sur Twitter, défiant Jorge Masvidal et encourageant l’UFC à affronter les stars des arts martiaux.

Reviendra-t-il sur le ring ?

Outre ses déclarations, l’entraîneur de Paul a indiqué que sa pause ne durera pas longtemps et a précisé que son retour sur le ring pourrait intervenir très prochainement. Tout d’abord, le boxeur américain entend développer la boxe et remporter un titre international. D’un autre côté, son entraîneur a déclaré que même si Paul a beaucoup à améliorer, il va très probablement se reposer et revenir sur le ring avant l’année prochaine.

Le Royaume-Uni a montré un intérêt particulier pour le boxeur et tout semble indiquer que le prochain combat de Paul sera contre Tommy Fury. Si cette confrontation se produit, ce serait le premier combat du youtubeur avec un boxeur actif. En attendant, il faudra patienter encore un peu pour savoir s’il y aura ou non une bagarre entre Jake Paul et Jorge Masvidal.

Jake Paul continue de révolutionner le domaine de la boxe avec ses déclarations sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, il a annoncé sa retraite de la boxe. mais, apparemment, il ne faudra pas longtemps pour revenir sur le ring. Bien qu’on ne sache toujours pas s’il affrontera le combattant d’arts martiaux mixtes, Jorge Masvidal, ou le boxeur Tommy Fury, la vérité est que le youtuber a tous les fans de boxe suite à ses déclarations et ses intentions de revenir sur le ring.