Firas Zahabi a averti Jake Paul de s’attendre à ce que Ben Askren « maul », « ragdoll » et soit peut-être même disqualifié lors de leur rencontre finale le 17 avril.

L’ancien poids welter de l’UFC, du Bellator et du ONE Championship a pris sa retraite du MMA en 2020 après deux défaites consécutives et semblait en avoir fini avec les combats.

.

Jake Paul et Ben Askren s’affronteront le 17 avril à Atlanta

Pourtant, la star de YouTube a fait des vagues dans le monde de la boxe après deux combats professionnels et a surpris tout le monde en tentant Askren de quitter sa retraite pour un combat.

Malgré l’appel à Conor McGregor, Dillon Danis et même la légende de l’UFC Michael Bisping, c’est l’ancien lutteur olympique Askren qui a obtenu le combat.

Tel est son pedigree sur les tapis, ‘Funky’ n’a jamais été reconnu comme un attaquant au cours de sa carrière de MMA et ses références en boxe ont été remises en question.

Leon Edwards et Demetrious Johnson ne sont que quelques-uns des noms les plus illustres qui croient que Paul va ajouter à ses deux victoires par élimination directe dans sa carrière en plein essor, mais Zahabi n’est pas d’accord.

Instagram @benaskren

Askren était à Los Angeles pour apprendre de Freddie Roach, qui a déjà entraîné Manny Pacquiao

L’entraîneur-chef du Tri-Star Gym a travaillé avec des gens comme Georges St-Pierre, Robert Whittaker, Kevin Lee et Johnny Walker ces dernières années et croit qu’Askren utilisera tout son nous et son expérience pour rendre le combat « sale ».

«Je pense que Ben Askren gagne», a déclaré Zahabi sur son Chaîne Youtube. «Voici pourquoi, j’ai vu le dernier combat de Jake Paul, il avait assommé un gars avec quelques droits de surenchère, l’avait assommé plusieurs fois, l’avait laissé tomber. Mais c’est ici que Jake Paul – je ne pense pas qu’il sache dans quoi il s’embarque.

«Numéro un, Ben Askren est un lutteur, oui et son fort n’est pas frappant, nous le savons tous. Ce n’est pas le meilleur attaquant. Mais il a été là-bas avec des tueurs. Il a été là-bas avec des êtres humains légitimement dangereux.

«Robbie Lawler, Douglas Lima – Je peux continuer encore et encore, la liste est super longue. Il a été là-bas avec de vrais tueurs, et je sais qu’il n’a pas utilisé la boxe, mais il a pris des photos de ces gars-là… c’était des coups sérieux. Ben Askren n’a jamais hésité.

Ed Mulholland / Salle de match

Jake Paul a une fiche de 2-0 (2 KO) et a éliminé l’ancien joueur de la NBA Nate Robinson lors de son combat précédent

«L’ordinateur fonctionnait toujours, il n’a pas paniqué. C’est un vrai concurrent.

«Il s’est entraîné en MMA, il a appris à frapper. Appelons cela quinze ans, il est en grève – appelons cela dix ans, soyons très réservés ici.

«Ce n’est pas seulement l’attaque de boxe qui est le problème. Je vous garantis qu’il prend une photo mieux que Jake, je peux vous le garantir, je vous le garantis tout de suite.

«Alors Jake va y aller, et dans les deux, trois premiers rounds, il va danser et il va frapper Askren. Il va bien paraître, il va bien paraître.

.

Askren, 36 ans, a combattu des attaquants dangereux comme Douglas Lima et Robbie Lawler dans sa carrière de MMA

«Askren va le frapper en retour et ça va être un échange. Mais voici ce que Jake ne sait pas, Askren a prouvé qu’il avait un menton incroyable.

«Ben Askren va le matraquer dans le corps à corps, le boxer sale. Il va être averti par l’arbitre, mais ce n’est pas grave », a ajouté Zahabi.

«Sauf exception que le menton d’Askren est fini (après ce Masvidal KO), Askren va le mutiler. Ça ne va pas être joli. Ça va être un sale combat. Ce sera une bataille de bascule un peu tôt, puis tout à coup Jake va se fatiguer et Ben Askren sera partout sur lui.

«Il le jettera par terre, le ragdoll. Peut-être même ramasse et claque Jake Paul une ou deux fois. Cela ne me surprendrait pas. Ben Askren n’a probablement pas de clause selon laquelle s’il est disqualifié, il ne sera pas payé. À mon avis, Ben Askren ne se soucie pas de savoir s’il est disqualifié.

@Benaskren (Twitter)

Ben Askren a reçu un sac lourd personnalisé avec le visage de Jake Paul avant leur affrontement du 17 avril

«Il va se tirer la tête, marcher sur ses pieds – le pousser pour qu’il soit déséquilibré, et ça va être un mauling.

«Comment va-t-il choisir et pousser, coller et bouger et rester à l’écart d’Askren? Une fois qu’ils se verrouillent, une fois qu’ils se verrouillent, je vous garantis que la batterie de Jake va commencer à se vider.