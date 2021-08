Jake Paul a distribué une grande partie de son sac parmi les autres boxeurs de la soirée. Dubois n’a pas accepté

in

La star des réseaux sociaux Jacques Paul (4-0, 3 KO), qui était ce dimanche la principale revendication de la soirée organisée à Cleveland, a aidé de son sac le reste des participants à l’épreuve, qui avaient des charges bien plus modestes.

Ainsi, Paul a distribué environ 850 000 des presque deux millions et demi d’euros qu’il a empoché parmi le reste des concurrents, à l’exception de Tommy Fury, avec qui il se montre hostile depuis des mois et pourrait être son prochain rival (c’est pourquoi, il était dans ce gala devant un boxeur extrêmement inférieur, en taille, en compétences et en expérience). Daniel Dubois, l’ami de Fury, n’a pas accepté l’argent de Paul.

Celui qui a le plus profité économiquement de la générosité de la star médiatique a été Amanda Serrano, qui a collecté la moitié de l’argent distribué, soit un peu plus de 400.000 euros.