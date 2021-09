Jake Paul a été appelé par les légendes du MMA Vitor Belfort et Anderson Silva

La carte de boxe d’hier soir, qui a été produite par Triller Fight Club, était un spectacle et demi. Il mettait en vedette l’ancien président Trump dans ses commentaires et comprenait les deux combats susmentionnés parmi les légendes des sports de combat, en plus de certains travaux sous-jacents. Belfort et Silva semblaient très capables dans leurs premières victoires. On ne sait pas exactement combien ils pourraient gagner de l’événement, mais après son combat, Belfort a suspendu un salaire de 25 millions de dollars devant Jake Paul. Voici ce qu’il a dit, selon CBS…