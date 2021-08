Jake Paul a failli percer les cordes mais survit pour battre l’ancienne star de l’UFC Tyron Woodley aux points

in

Jake Paul reste invaincu après avoir battu Tyron Woodley par décision partagée (78-74, 77-75, 75-77).

Tout ce discours sur les KO au préalable était très prématuré. Woodley est venu le plus près de finir Paul quand il l’a décalé à mi-chemin du combat.

Jake Paul a eu la chance de s’accrocher à Tyron Woodley

Pourtant, Paul a remporté une grande victoire dans un combat qui manquait des feux d’artifice auxquels beaucoup s’attendaient, mais qui restait une course divertissante.

Le premier tour était un processus de ressenti. Il n’y a peut-être eu aucun respect en dehors du ring, mais les deux hommes ont fait preuve de prudence et de respect à l’intérieur lors de ce premier tour.

Woodley a jailli après la première cloche et a travaillé bas, mais une fois qu’ils se sont installés, Paul a établi une gamme et Woodley n’a pas réussi à lancer beaucoup en conséquence. Paul a probablement gagné les premiers tours sur le travail seul.

Le premier motif était Paul frappant Woodley à l’extérieur. La foule de Cleveland, Ohio s’attendait à plus de feux d’artifice et leur agitation était audible.

Les statistiques de punch disent que Jake Paul était le gagnant confortable

Woodley a fait plus d’efforts pour s’avancer dans le troisième. Paul a parfois mis en place des combinaisons qui auraient attiré l’attention des juges et cela semblait être une recette réussie par rapport aux rafales intermittentes de Woodley.

Dans le quatrième, Woodley a finalement obtenu la percée dont il avait besoin et beaucoup, beaucoup de gens en ont rêvé – il a fait chanceler Paul avec une énorme main droite qui a presque envoyé Paul dans les cordes.

La foule s’est animée avec le travail de Woodley et l’ancien champion de l’UFC a commencé à se manifester avec beaucoup plus de confiance. Un uppercut de Woodley a bien commencé le cinquième tour et Paul a clairement pris note de la puissance de Woodley.

Showtime Boxe sur Twitter

Jake Paul vient de devancer Tyron Woodley

Showtime Boxe sur Twitter

Tyron Woodley a poussé Jake Paul plus fort que n’importe lequel de ses adversaires précédents

L’élan a semblé basculer en faveur de Woodley, mais Pau a commencé à reprendre pied en sixième et à renouer quelques combinaisons. Woodley l’a bien rattrapé à la fin du tour, mais cela aurait pu aller dans les deux sens.

Paul avait l’air très fatigué en fin de sixième. Le septième était un autre tour qui aurait pu aller dans un sens ou dans l’autre; Woodley s’est bien connecté avec son crochet gauche sur quelques échanges, mais Paul a décroché le renversement le plus sexy juste à la fin du tour qui aurait pu l’influencer pour lui.

Le huitième a vu Woodley s’avancer de temps en temps un peu plus que son style cavalier précédent et il a pris le tour, mais il regretterait le départ lent.

BT Sport

Tyron Woodley veut recommencer avec Jake Paul

Paul a remporté la victoire et a dit qu’il voulait prendre du temps avant de décider de son prochain combat. Woodley a demandé une revanche, mais Paul a dit qu’ils ne le feraient que si Woodley se faisait tatouer au préalable.

La foule était plutôt douce sur cette idée, mais Paul reste invaincu et un générateur d’argent de toute façon. Il affirme que ce combat était le deuxième pay-per-view le plus acheté de l’année.