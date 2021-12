Jake Paul a « interdit à Tyron Woodley de porter des gants Grant » utilisés par Floyd Mayweather et Wladimir Klitschko

Tyron Woodley s’est vu interdire d’utiliser des gants Grant pour son combat avec Jake Paul en août, a déterminé une enquête.

La star de YouTube affrontera à nouveau Woodley lors d’un match revanche le 18 décembre après que l’adversaire d’origine de Paul, Tommy Fury, se soit retiré sur blessure.

GETTY

Woodley a poussé Paul plus fort que n’importe lequel de ses adversaires précédents, le faisant avec des gants Everlast

Ayant déjà éliminé Ben Askren en avril, le joueur de 24 ans a ensuite remporté une nouvelle victoire contre un ancien poids welter de l’UFC cet été dans sa ville natale de Cleveland, Ohio.

Paul espérait combattre Fury, ancien concurrent de Love Island, à Tampa, en Floride, pour terminer 2021, mais une blessure a réduit ces plans. Au lieu de cela, Woodley obtiendra un deuxième coup après avoir goûté à la défaite.

Lors de son premier combat avec « The Chosen One », des spéculations ont été émises sur une éventuelle clause « No Knockout » – bien qu’il n’y ait aucune preuve d’une telle activité illégale.

Et un rapport de USA Today a déterminé que c’était en fait vrai et que la seule demande de Paul et de son équipe était que Woodley n’utilise pas de gants Grant sur le ring.

Amanda Westcott/Showtime

Mayweather a toujours mis des gants Grant – même contre Logan Paul

Klitschko a battu Haye, mais a perdu contre Fury et AJ

Woodley a plutôt opté pour des gants Everlast classiques et Paul avait ses propres gants Grant sur mesure, fréquentés par des légendes telles que Floyd Mayweather et Wladimir Klitschko.

Il offre aux combattants plus de protection autour du poignet, mais a moins de rembourrage. L’ensemble de l’enquête a conclu que le langage utilisé dans le contrat était considéré comme standard et que Paul a été à juste titre innocenté de tout acte répréhensible.

Cela n’a pas empêché l’un des nombreux détracteurs de Paul, Claressa Shields, d’exiger des réponses sur les accusations, comme elle l’a dit : « » Jake Paul, réponds à la seule question.

« Avez-vous ou non une ‘clause sans élimination directe’ dans vos contrats de boxe ? Vous êtes le plus grand escroc que la boxe ait jamais eu. Exposé, vous êtes un escroc.