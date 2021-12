Jake Paul a terminé 2020 en faisant une offre de combat de 50 millions de dollars à Conor McGregor, a passé une partie de 2021 à l’appâter avec un collier KO et l’enfant à problèmes ne va toujours pas disparaître de sitôt

Jake Paul semblait fou lorsqu’il a appelé la superstar de l’UFC Conor McGregor il y a 12 mois.

Vers la fin de 2020, Paul a commencé à parler d’affronter McGregor, déclarant à BT Sport : « Je vais au gymnase depuis trois ans et tout ce sur quoi je me concentre est la boxe. Alors viens dans mon arène et tu vas te faire battre le cul.

Jake Paul faisait tout ce qui était en son pouvoir pour affronter Conor McGregor

« Jake Paul contre Conor McGregor se produira. Cela arrivera, à 100 pour cent. Les gens pensent que c’est fou ‘Jake va se faire battre le cul’ – cool. Nous verrons! Nous verrons », a déclaré un Paul animé.

Cela ne s’est pas produit et Paul a prospéré sans l’argent que le partage de la bague avec McGregor peut apporter.

Cependant, depuis décembre dernier, la paire est liée, que la superstar de l’UFC le veuille ou non.

Maintenant, il dit qu’il pourrait se lancer dans le MMA dans un proche avenir et s’entraîner sous le rival de McGregor, Khabib.

Ici, talkSPORT.com examine la guerre des mots entre les deux.

La première insulte

« Qu’est-ce qu’il se passe, putain d’irlandais », a-t-il commencé. « Bonjour, Conor McGregor. Je sais que tu bats probablement des vieux mecs dans un bar en ce moment, ou peut-être que tu te branles parce que tu en as marre de baiser ta femme. Je veux dire, c’est un quatre, Conor. Vous pourriez faire beaucoup mieux. Mais bon lundi.

« Mon équipe vous a envoyé une offre de 50 millions de dollars ce matin – contrat de 50 millions de dollars [with] preuve de fonds – la plus grosse offre qu’on vous ait jamais proposée, mais vous avez toujours peur de me battre, Conor.

McGregor a commencé à reconnaître Paul en 2021

« Tu m’esquives parce que tu ne veux pas perdre contre un putain de YouTuber. Vous êtes 0-1 en tant que boxeur. Je suis 2-0 en tant que boxeur », a-t-il déclaré en référence au seul match de boxe professionnel de McGregor, qu’il a perdu contre Floyd Mayweather.

McGregor a rejeté l’appel lorsque BT Sport l’a interrogé à ce sujet avant son combat contre Dustin Porier à l’UFC 257 le mois prochain. Le président de l’UFC, Dana White, est allé plus loin et a déclaré qu’il n’y avait aucune chance que le combat se produise.

Depuis lors, cela a été une période prospère pour Paul mais McGregor n’a pas eu la même chance.

Le Notorious est allé 0-2 contre Poirier à l’UFC avec sa deuxième défaite résultant en une jambe cassée dont il se remet toujours. Le joueur de 33 ans espère reprendre les combats à l’été 2022.

Boxeur légitime

Paul, en revanche, a remporté deux autres combats et reste un boxeur invaincu. Il a la chance de passer à 5-0 lorsqu’il affronte Tyron Woodley pour la deuxième fois.

The Problem Child apporte la controverse avec lui partout où il va et il est en désaccord avec une douzaine d’athlètes de combat, peut-être plus.

Jorge Masvidal, Nate Diaz, Kamaru Usman, Gervonta Davis, Floyd Mayweather, Daniel Cormier, Michael Bisping, Anthony Ogogo et bien d’autres ont rencontré des problèmes avec Paul, mais la seule constante sur le radar de Paul a été McGregor.

Emmenez-le dans les cieux

En janvier, McGregor a affronté Poirier pour la deuxième fois, Paul a loué un avion pour faire flotter une banderole dans le ciel disant « Conor McGregor a peur de Jake Paul ».

Paul a enregistré le coup publicitaire et l’a posté pour que le monde le voie.

Jake Paul – Instagram

Le message était simple Jake Paul loue un avion pour piloter un message pour Conor McGregor

Quelques nouveaux bijoux

Après que McGregor a été éliminé par Poirier à l’UFC 257, Paul a fait fabriquer une chaîne de 100 000 $ illustrant le moment même où l’Irlandais a été éliminé.

Il s’est même donné la peine d’envoyer la chaîne à Poirier et l’ennemi de McGregor a volontiers accepté le cadeau.

McGregor a fait monter la température avant son match revanche avec Poirier en juillet et ses agressions verbales sont devenues beaucoup plus personnelles et méchantes à l’approche du combat de la trilogie.

Jake a fait fabriquer une chaîne pour troller McGregor après sa première défaite contre Dustin Poirier

Trash talk

Beaucoup disent que Paul imitant le style trash de McGregor est un élément majeur de son succès, mais l’ancien enfant acteur de Disney dit que McGregor a l’air stupide en le faisant à ce stade de sa carrière.

« Regardez, c’est ce gars qui était la merde pendant si longtemps et le centre d’attention, et maintenant sa carrière s’est effondrée », a déclaré Paul.

« Il tombe. Il a 1-3 ans en cinq ans et il semble que les gens s’en moquent. Il est irrespectueux. Même au point où c’est trop loin.

« Il y a un moment là-dedans où c’est comme, » Cool, ouais. C’est le jeu de combat. J’ai dit ce que j’ai dit. Passer à autre chose.’ Parle autant de merde que tu veux. Mais il y a un moment où tu as l’air stupide.

Paul a appelé McGregor sans relâche, mais maintenant il croit qu’il est le côté A dans tout accord

McGregor pas impressionné

Avant que Logan Paul n’affronte Floyd Mayweather en juin, Jake a réussi à encenser le légendaire boxeur 50-0 en lui volant sa casquette lors d’une conférence de presse à Miami. McGregor a posté sur Instagram après l’événement et a qualifié l’ensemble de l’échange d' »embarrassant ».

Puis, lorsque Paul a vaincu Woodley en août, McGregor a tweeté: « Saliver », insinuant qu’il pensait que Paul serait un choix facile s’ils se rencontraient.

« Nous sommes sur la voie de [much] de plus gros combats », a déclaré Paul lorsqu’on lui a demandé sa réponse au tweet de McGregor lors de sa conférence de presse d’après-combat. «Je ‘salive’ aussi, parce que je commence juste à m’échauffer.

McGregor a tweeté cela lors de la victoire de Paul sur Woodley

« Conor McGregor a beaucoup plus à se concentrer que moi en ce moment. J’ai cinq victoires d’affilée, il a une fiche de 1-3 au cours des quatre dernières années », a-t-il déclaré en référence à ses deux défaites précédentes contre Dustin Poirier.

La différence de taille entre les deux hommes rend un match de boxe difficile à divertir sérieusement, mais la façon dont les choses se passent avec l’influence de Paul dans la boxe et le désir de McGregor de flirter avec elle une fois de plus, cela pourrait être le match d’argent après tout.

