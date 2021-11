Jake Paul abat la revanche de Tyron Woodley, « Il a eu sa chance »

Lire du contenu vidéo

Désolé, Tyron Woodley — que » j’aime Jacques Paul » le tatouage n’a servi à rien… parce que Jake Paul raconte TMZ Sports il claque officiellement la porte pour donner une revanche à l’ancien champion de l’UFC.

Bien sûr, Woodley a tenu sa part d’un pari de tatouage qu’il a fait avec Paul après perdant le combat du 29 août … obtenir le phrase gravée du côté de son majeur près d’un mois plus tard, mais clairement, Jake pensait qu’il était trop lent pour le faire.

Paul — qui se bat Tommy Furie le 18 décembre – dit qu’il n’est pas nécessaire que Woodley attende dans l’espoir d’obtenir une autre photo de la superstar de YouTube après avoir terminé avec TNT … et a une assez bonne raison pour laquelle.

« Je ne pense pas que les gens veuillent vraiment revoir Tyron contre Jake Paul », nous dit Jake. « Il a eu sa chance.

Quant à son prochain combat, Paul admet le frère 7-0 de Tyson Fureur est son adversaire le plus coriace à ce jour… mais il s’attend au même résultat de ses 4 premiers combats.

« Certainement le gars le plus dur, mais je viens pour sa tête », a ajouté Jake. « Il a beaucoup de choses à gérer et il a choisi le mauvais moment pour me combattre parce que je ne joue pas cette fois-ci. »

Il y a plus – Jake dit que Tyson s’impliquer et aider Tommy à se préparer aide en fait le combat à des fins promotionnelles … et indique s’il veut toujours se battre Nate Diaz.