Jake Paul admet que la revanche de Tyron Woodley « n’est pas ma meilleure soirée d’affaires » mais conteste les faibles chiffres de PPV signalés

Jake Paul a riposté en affirmant que son match revanche avec Tyron Woodley avait « bombardé » dans ses chiffres à la carte.

Un journaliste a affirmé que Paul vs Woodley 2 avait reçu moins de 65 000 achats sur le câble/satellite.

.

Paul a riposté aux chiffres rapportés pour son match revanche de Woodley

Il n’a pas fallu longtemps au YouTuber devenu boxeur pour répondre et réfuter ces chiffres, tout en concédant qu’il avait passé de meilleures nuits au bureau.

« Les rumeurs sur le nombre de PPV sont des taureaux **** », a écrit Paul sur Twitter.

« Premier combat avec Woodley, nous avons vendu plus de 500 000 kilogrammes. Les chiffres pour celui-ci continuent d’affluer mais semblent toujours positifs. Pas ma meilleure soirée d’affaires. Mais rappelez-vous, tout le monde voulait me voir contre. [Tommy] Fury et c’est ce que nous avons vendu.

« Criez à Showtime pour avoir roulé avec moi et tous les combattants sur la carte et Tyron pour ne pas être ab **** comme la plupart de ces » combattants « le sont. »

Bravo à Showtime pour avoir roulé avec moi et tous les combattants sur la carte et Tyron pour ne pas être une garce comme le sont la plupart de ces « combattants ». – Jake Paul (@jakepaul) 29 décembre 2021

Paul devait combattre le boxeur britannique Tommy Fury et le frère cadet du champion des poids lourds Tyson, avant de se retirer pour cause de maladie et de blessure.

Au lieu d’annuler l’événement, Woodley est intervenu et le YouTuber l’a assommé pour passer à 5-0 en tant que boxeur.

MMA Fighting rapporte que bien que les chiffres pour le match revanche soient inférieurs à ceux du premier combat, ils ne sont pas aussi bas que les chiffres rapportés.

Le combat a été vendu à 59,99 $, le même que le premier combat plus tôt dans l’année, tandis que les ventes numériques pour le combat sont inconnues et pourraient être la raison de la disparité des nombres.

.

Paul a marqué un KO brutal de Woodley dans leur match revanche

Offre de pari du jour

888SPORT offre aux nouveaux clients un pari gratuit de 5 £ sur HUIT matchs de Premier League lorsque vous placez un pari de 10 £

OFFRE DE RÉCLAMATION

Nouveaux clients uniquement • Dépôt de 10 £/$/€ à l’aide du code promotionnel • Mise minimum de 10 £/$/€ avec une cote de 1/2 (1,5) • Les paris gratuits crédités lors du règlement du pari qualifiant et expirent après 7 jours • Les paris gratuits ne sont pas inclus dans les retours • Le solde du dépôt peut être retiré à tout moment. retrait, méthodes de paiement et restrictions de pays et conditions générales complètes s’appliquent 18+ Begambleaware.org