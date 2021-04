Jake Paul affirme qu’il a fait plus du combat de Ben Askren que tout le monde sauf Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov et dit à Dana White de payer aux combattants de l’UFC leur “ juste part ”

Jake Paul a de nouveau relancé sa guerre des mots avec le président de l’UFC Dana White après avoir détruit l’UFC 261.

Le YouTuber devenu boxeur professionnel continue d’agacer les fans de MMA et les combattants, Daniel Cormier affrontant même Paul au premier rang à Jacksonville samedi soir.

Paul a énervé White avec ses réclamations à la carte

Lors de la conférence de presse d’après-combat, White a fait l’éloge du joueur de 24 ans, mais a insisté sur le fait que Paul avait menti sur les numéros de pay-per-view du début du mois lorsqu’il avait éliminé Askren lors de leur match de boxe.

Paul a affirmé que le combat avec l’ancien homme de l’UFC, Askren, avait attiré 1,5 million d’achats sur le service de télévision à la carte de Triller, générant 75 millions de dollars.

Interrogé sur Paul, White a répondu: «Savez-vous ce qui arriverait à ce gars [in the UFC]? Il ne se bat pas à l’UFC. Il a des adversaires triés sur le volet, et Dieu sait ce qui se passe d’autre avec tout ce truc de merde.

«Il existe un marché pour cela. Ce n’est pas ce que je fais. Ce n’est pas ce que je fais. Les gens veulent voir ça, et c’est génial, et ce gamin va gagner quelques dollars avant la fin de ce trajet. Ce n’est tout simplement pas ce que je fais.

«Ce que je fais, c’est ce qui s’est passé ce soir. Ce qui s’est passé ce soir, c’est que nous avons vendu cet endroit et il était plein à craquer, et les chiffres que vous entendez (Triller) l’ont fait – ils sont pleins de merde. D’ACCORD? Ils n’ont pas du tout tiré ce genre de chiffres – pas même f ******. Ce qui s’est passé ici ce soir, c’est ce que je fais: le meilleur contre le meilleur. »

.

Paul était à Jacksonville pour regarder l’UFC 261 et a été averti par Cormier, après l’avoir appelé “ gros garçon ”

Jake a maintenant répondu à White en écrivant un long post sur Twitter.

Dans ce document, il a riposté contre White en affirmant qu’il avait déjà fait plus que “ tous les combattants de l’UFC sauf deux ont dans l’histoire ” et l’a exhorté à “ payer sa juste part à ses combattants ”.

Selon Paul, seuls Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov ont obtenu de plus grands nombres de pay-per-view.

Il a également fait référence au fait que White avait déclaré qu’il parierait 1 million de dollars sur la défaite de Paul contre Askren.

Il a écrit: «Il est peut-être temps de payer leur juste part à vos combattants? Pas étonnant qu’ils veuillent tous se lancer dans la boxe… Pourquoi les combattants de l’UFC sont-ils si sous-payés? [compared to] boxeurs? Pourquoi ai-je fait plus dans mon troisième combat que tous les combattants de l’UFC sauf deux dans l’histoire? Je sais pourquoi…”

McGregor, quant à lui, a envoyé dimanche un tweet indirect pas si subtil à propos de Paul, réagissant à ses singeries à l’UFC 261.

Dans les mois précédents, Jake avait fait campagne pour un combat avec McGregor, qui n’est apparemment pas un fan.

Il a envoyé une série de tweets dimanche matin à propos de l’UFC 261, et celui qui a suscité le plus d’interactions se lisait simplement: “UFC combats de haut niveau> Blogger jackass boxing.”