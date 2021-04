Jake Paul appelé par Tyron Woodley, BJ Penn et Dillon Danis mais reste intéressé par Conor McGregor, Tommy Fury et a proposé de combattre Daniel Cormier

Jake Paul est un homme recherché après sa victoire sur Ben Askren ce week-end.

La star de YouTube devenue boxeur professionnel est maintenant 3-0 mais il n’a pas encore affronté un vrai boxeur.

Jake Paul a attiré l’attention de tout le monde

Étant donné qu’il vient de gagner 690k $ en battant une star du MMA décorée au premier tour, il semble que Paul ait trouvé la recette du succès.

Et cette nuit de travail lucrative – on dit qu’il a vendu 1,5 million de PPV – fait la queue des combattants pour le prendre.

La légende de l’UFC, BJ Penn, a été la première à appeler Paul.

@jakepaul Instagram

Paul a déclaré qu’il essayait de déterminer sur quoi dépenser son argent et affirmait que son combat avec Askren avait généré 75 millions de dollars.

Penn, 42 ans, a combattu pour la dernière fois dans un combat UFC en 2019

“Hé Triller, envoyez-moi un contrat et je serai heureux de faire tomber ce putain en un tour”, a tweeté Penn.

Penn a 42 ans, mais il est membre du Temple de la renommée de l’UFC et ancien champion des poids légers et des poids welters. L’avantage de taille de Paul et la formation de boxe ne favoriseraient probablement pas l’ancien combattant de l’UFC.

Tyron Woodley est un autre ancien champion de l’UFC prêt à monter sur le ring. Il est un bon ami d’Askren et avait fortement soutenu son ami avant le combat.

Woodley était un champion dominant et a perdu sa ceinture de poids welter contre Kamaru Usman

En réponse à un tweet de Paul après sa victoire, Woodley a écrit: «Profitez de dire que vous êtes un combattant pour un autre jour.

«Essaye ça contre moi – j’attrape un corps.»

Bien que sur une séquence de trois défaites consécutives, Woodley est un puissant puncheur.

L’ancien double champion de l’UFC Daniel Cormier – qui est en fait plus proche de la taille et du poids de Paul – n’a pas aimé le manque de respect manifesté par Paul et ses amis envers Woodley.

Cormier est l’un des quatre seuls combattants à détenir deux titres simultanément à l’UFC

«La façon dont ce mec a parlé à T-wood me fait ramper la peau», a-t-il déclaré avant de se tourner vers J’Leon Love, un boxeur avec 24 victoires en 29 combats, qui était avec Paul samedi.

«Tous ces enfants vont recevoir une leçon que je jure. Et je ne peux pas l’attendre, @JLeonLove vous ne pouvez pas vous battre. Mieux vaut respecter les mecs comme @TWooodley avant qu’il ne vous mette la main dessus. Ce n’est pas Ben!

Cela a conduit Paul à suggérer une carte se présentant contre Cormier puis Love contre Woodley.

Paul, cependant, reste très intéressé par Conor McGregor et Tommy Fury, qui est une option plus réaliste et quelqu’un qui a exprimé le souhait que le combat ait lieu.

Paul et Fury se sont déjà engagés dans une guerre des mots et pourraient se rencontrer sur le ring

«Je vais semer la graine maintenant – moi contre Tommy Fury et Michael Hunter contre Tyson Fury le même soir», a-t-il déclaré à ESNEWS.

Un combat avec McGregor est toujours à des kilomètres, mais peut-être que son coéquipier Dillion Danis pourrait lui fournir la porte d’entrée.

Il a désespérément besoin d’un coup de feu sur Paul et est allé sur Twitter pour demander une fois de plus après que Askren a été battu.

Danis est un partenaire de formation de longue date de McGregor

«Envoyez-moi le contrat, faisons ceci. Je vais mettre cette merde à froid.

«Permettez-moi de sauver la communauté MMA. Ne cours pas Jake Paul, je vais te trouver et voir de quoi tu parles.

Paul a également tweeté qu’il assommerait Nate Diaz en trois tours également. Vous ne pouvez pas frapper sa croyance.