Jake Paul appelle les stars de l’UFC après Tyron Woodley KO: « Je vais aussi les embarrasser »

Jake Paul a éliminé Tyron Woodley lors de leur deuxième combat samedi soir en Floride et a eu le temps après le combat d’appeler des superstars de l’UFC.

Le KO de Paul contre l’ancien champion de l’UFC est intervenu au sixième tour. Dès que Woodley a touché le tapis, l’arbitre a appelé la cloche.

« Je viens d’éliminer un quintuple champion de l’UFC et j’ai embarrassé toute votre entreprise », a déclaré Paul après le combat dans un message adressé au président de l’UFC, Dana White.

Jake Paul, à gauche, regarde en arrière après avoir éliminé Tyron Woodley lors du sixième round d’un combat Cruiserweight le dimanche 19 décembre 2021 à Tampa, Floride (AP Photo/Chris O’Meara)

« S’il vous plaît laissez-moi obtenir Kamaru Usman. S’il vous plaît laissez-moi obtenir [Nate] Diaz. S’il vous plaît laissez-moi obtenir [Jorge] Masvidal. S’il vous plaît laissez-moi obtenir [Conor] McGregor. Parce que je vais les embarrasser aussi. Je te le promets, Dana. Je te le promets. »

Paul a déjà appelé ces opposants. Diaz a tweeté à Paul en novembre que la star de YouTube « se ferait fumer dans un vrai combat ».

Jake Paul, à gauche, frappe Tyron Woodley lors du troisième round d’un combat Cruiserweight le dimanche 19 décembre 2021 à Tampa, Floride (AP Photo/Chris O’Meara)

Masvidal a déclaré que Paul « ne peut pas me payer ». Plus tard, il a demandé à Paul de monter dans l’octogone et a juré de lui casser la mâchoire.

Paul, originaire de Cleveland, devait initialement affronter un vrai boxeur dans Tommy Fury. Mais le frère cadet du champion des poids lourds a dû abandonner à la dernière minute en raison d’un problème médical. Woodley est revenu à la carte pour son deuxième combat contre Paul. Woodley a perdu par décision partagée cet été.

Paul, vêtu d’une tenue sur le thème du drapeau britannique, s’est moqué de Fury lorsqu’il est entré sur le ring.

« Hey Tommy, j’aurais aimé que tu sois là, mais regarder à la télévision est cool aussi », a déclaré un message de raillerie sur la tenue.

La personnalité de YouTube, Jake Paul, s’échauffe avant un combat contre le champion des poids mi-moyens de l’UFC Tyron Woodley à l’Amalie Arena de Tampa, Floride, le 18 décembre 2021. (CHANDAN KHANNA/. via .)

On ne sait pas si un Paul-Fury se produira maintenant maintenant.