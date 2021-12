Jake Paul applique l’interdiction des relations sexuelles avec la petite amie modèle Julia Rose avant le prochain combat avec Tyron Woodley, tout comme un premier Mike Tyson l’a fait une fois

Jake Paul dit qu’il s’est imposé une interdiction sexuelle pour tirer le meilleur parti de sa carrière de boxeur.

The Problem Child s’est abstenu d’être intime avec sa petite amie, Julia Rose, avant son deuxième affrontement avec l’ancien champion de l’UFC Tyron Woodley, mais il admet qu’il s’est trompé une ou deux fois.

Jake Paul et Tyron Woodley s’affrontent pour la deuxième fois le 18 décembre

Paul sort avec Rose, qui compte 824 000 abonnés sur Instagram, au cours des deux dernières années et dit qu’il est prêt à faire le sacrifice pour s’assurer qu’il reste invaincu.

Le combattant 4-0 s’est entretenu sur In Depth avec Graham Bensinger et a déclaré: « [Abstaining from sex] est différent pour chaque combattant.

« Beaucoup de combattants en sont affectés, y compris moi-même et je suis sûr à 100 % [it’s not all mental], je ne crois pas au placebo, je dois faire l’expérience des choses par moi-même.

Julia Rose a beaucoup d’adeptes sur IG

Jake Paul est avec Julia Rose depuis quelques années

«Je n’ai raté qu’une ou deux fois à l’occasion parce que c’est sensiblement différent, et je prends plus de punition en m’entraînant si je fais ça.

« Mon entraîneur BJ [Flores] sera comme ‘avez-vous fait l’amour la nuit dernière ?’ Et vous pouvez simplement le dire sans que je dise quoi que ce soit.

Flores, un ancien adversaire de Tony Bellew, a ajouté : « Il n’est pas aussi bon, il n’est pas aussi rapide ou aussi féroce ou agressif.

Jake Paul admet qu’il n’a pas été en mesure de rester complètement fidèle à son interdiction de sexe

«C’est évident pour un gars qui pratique la boxe depuis 33 ans donc je le vois très vite et il est toujours franc.

« Les anciens guerriers se privaient de certaines choses avant d’aller au combat et il est important que Jake se sacrifie et se prive de certaines choses avant d’aller au combat.

« Si ne pas avoir de relations sexuelles pendant un petit moment nous rendra un demi pour cent meilleur, alors je le prendrai. »

Mike Tyson est un autre combattant qui est devenu célèbre sans sexe pour l’amélioration de sa carrière.

Quand Mike Tyson était à son meilleur féroce, il s’abstenait de faire l’amour

Au début d’Iron Mike, il s’est abstenu de relations sexuelles pendant cinq années entières sur les conseils de son équipe d’entraîneurs, une décision qui a coïncidé avec le fait qu’il est devenu le plus jeune champion du monde des poids lourds de l’histoire à seulement 20 ans.

« Je suis un idiot, vous savez… je me suis contenté de ce que les gens m’ont dit », a déclaré Tyson.

« C’est ce que tu fais, [because] la boxe va vous gâcher, les filles, la boxe. Écoutez, je suis entré dans cette profession un individu totalement sans cervelle.

« À la recherche de la gloire parce que mon estime de moi-même était si faible… Pouvez-vous croire que j’ai 12 ans ? [and] Je cherche un peu de gloire ? »

Mike Tyson est en fait un fan de Jake Paul et dit que ses enfants adorent The Problem Child

Tyson, qui a remporté 50 de ses 58 combats professionnels, 44 par KO et était un ancien champion incontesté des poids lourds, admettrait plus tard un revirement complet de ces idéaux.

« Donner de l’argent aux gens comme foutre tout le monde, faire la fête avec tout le monde et foutre leurs mères, leurs sœurs et leurs cousins… des orgies. J’étais fou.

« J’étais tellement malade et je ne savais pas que j’étais si malade », a déclaré Tyson.