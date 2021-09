Jake Paul apprécie le défi d’Anderson Silva, mais rejette le match : “Ils vont dire que je viens de battre un vieil homme à la retraite.”

Après avoir assommé Tito Ortiz samedi dernier, Anderson Silva a laissé les portes ouvertes pour un éventuel match avec les frères Paul. L’un d’eux, Jake Paul, n’a pas tardé à commenter le nouveau défi, en écartant la possibilité.

En participation avec L’heure du MMA, Jake Paul a montré du respect et des éloges à l’ancien champion de UFCMais il a affirmé que lui faire face renforcerait l’excuse selon laquelle il ne combat que des adversaires plus âgés.

Avis

« J’ai beaucoup de respect pour Anderson Silva. C’est une légende du MMA. J’ai toujours été fan de lui. Il ne dit que du bien de moi, donc il y a un respect mutuel. Le problème, c’est que j’ai affronté des gars qui ne sont qu’un peu plus âgés et il y a des critiques à ce sujet, comme si je ne combattais que des vieux. Si je combats Anderson, le récit continuera, et quand je gagnerai, ils diront que je viens de battre un vieil homme à la retraite. » a expliqué le YouTubeur.

Parler de Anderson Silva, Jake Paul a salué les performances de “Araignée” de face Tito Ortiz et Julio César Chavez Jr., mais a assuré qu’il serait un rival plus difficile que ces deux-là.

«Je ne veux pas non plus ressembler à Vitor Belfort contre Evander Holyfield, où le jeune homme a facilement battu le plus âgé. Anderson a été formidable devant Tito Ortiz et Julio César Chávez Jr., mais je ne suis pas ces gars-là. Je suis rapide, explosif, jeune, j’ai faim et je m’améliore de façon exponentielle chaque jour au gymnase. », conclu Paul.

Invaincu en son temps en boxe, Jacques Paul il a remporté ses quatre matchs sur le ring. Lors de ses deux derniers combats, il a mis KO l’ancien champion de Bellator et Un championnat, Ben Askren et dans son dernier combat, il a battu l’ancien champion de UFC Tyron Woodley par décision.

Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/

Publicité