Jake Paul apprend le sort des accusations dans les émeutes du centre commercial de l’Arizona

Plus d’un an après avoir été filmé en train de piller au milieu des manifestations à la suite du meurtre de George Floyd par la police, il y a eu un nouveau développement dans l’affaire pénale de la star de YouTube Jake Paul à Scottsdale, en Arizona. Paul a d’abord été inculpé d’intrusion criminelle et de réunion illégale, qui sont tous deux des accusations de délit à la suite de l’incident de mai, bien qu’à la suite d’une enquête sur l’affaire, il ne fera l’objet d’aucune accusation fédérale, a confirmé le bureau du procureur américain pour le district de l’Arizona à TMZ. . Le point de vente rapporte que les enquêteurs fédéraux ont choisi de ne pas poursuivre YouTube après que leur enquête n’a pas trouvé suffisamment de preuves pour justifier des accusations.

Cependant, ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles pour Paul. Bien que le YouTuber ne fasse l’objet d’aucune accusation fédérale, le média note que les autorités locales ont décidé de porter plainte contre Paul, ont confirmé des représentants de la ville de Scottsdale. Des sources distinctes connaissant la situation ont ajouté qu’après que le procureur de la ville a appris en mai que les autorités fédérales avaient terminé leur enquête et n’allaient pas poursuivre les accusations, le procureur de la ville a déposé une nouvelle plainte contre Paul.

L’affaire contre Paul remonte à mai 2020, lorsqu’il a été vu sur une vidéo enregistrée par son vidéaste Andrew Blue près d’un PF Chang’s près du centre commercial Scottsdale Fashion Square alors que des manifestants descendaient dans les rues de Scottsdale lors d’une manifestation contre la brutalité policière et le racisme systémique. Dans des séquences vidéo, on pouvait voir Paul entrer dans le centre commercial alors que d’autres vandalisaient le centre commercial et pillaient les différents magasins. À l’époque, Paul avait partagé des images sur son histoire Instagram montrant la police se mobilisant à l’extérieur du centre commercial et a affirmé plus tard qu’il avait reçu des gaz lacrymogènes. Les autorités ont par la suite confirmé l’identité de Paul et ont déclaré qu’il “était présent après que la manifestation a été déclarée rassemblement illégal et que les émeutiers ont reçu l’ordre de quitter la zone par la police”. Ils l’ont inculpé d’intrusion criminelle et d’attroupement illégal. Le procureur municipal a choisi de ne pas poursuivre l’affaire lorsque les autorités fédérales ont lancé leur propre enquête.

Au cours de l’enquête, un raid a été effectué dans la maison de Pual à Calabasas, en Californie, ainsi que dans le Graffiti Mansion à Las Vegas. Selon un rapport de TMZ à l’époque, des armes ont été confisquées dans les deux maisons pendant les raids, bien qu’il ne soit pas clair si ces armes étaient liées à l’incident de Scottsdale. En réponse à la décision de ne pas déposer d’accusations fédérales, les avocats de Paul, David Chesnoff et Richard Schonfeld, ont déclaré : « Nous sommes heureux que l’avocat américain soit parvenu à la conclusion qu’aucune accusation ne devrait être déposée. Aucune réponse n’a été donnée au dépôt des charges locales. Paul doit comparaître devant le tribunal après la fête du Travail, bien qu’une date exacte n’ait pas été confirmée. S’il est reconnu coupable, il encourt un maximum d’un an de prison.