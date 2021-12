Jake Paul assomme Tyron Woodley au sixième tour avec un coup de poing brutal

Jake Paul : « mon objectif est de faire grandir la boxe » 2:42

. – Le youtubeur devenu boxeur Jake Paul a éliminé l’ancien champion des poids welters de l’UFC Tyron Woodley lors d’un match revanche, une autre perte horrible pour Woodley en quelques mois seulement.

Le coup décisif est venu au sixième tour. La fin marquante était peut-être un peu inattendue, car le combat avait été essentiellement dépourvu d’action jusqu’à ce moment-là et les deux combattants hésitaient à lancer des combinaisons et se sont accrochés à un corps à corps, comme l’a rapporté Nate Loop de Bleacher Report.

CE JAKE PAUL KO Oh mon Dieu. # PaulWoodley (via @ShowtimeBoxing) pic.twitter.com/t9jYYdxjOi – Rapport Bleacher (@BleacherReport) 19 décembre 2021

Paul, 24 ans, a maintenant une fiche de 5-0 (cinq victoires, zéro défaite) avec quatre KO dans sa carrière de boxeur. Jake Paul peut maintenant dire qu’il a éliminé tous les combattants auxquels il a été confronté.

Il allait initialement combattre Tommy Fury, mais ce dernier s’est retiré pour des raisons médicales le 6 décembre.

Le combat de Jake Paul : Fury contre Woodley

L’événement à la carte, qui comprenait quatre combats, s’est déroulé le samedi 18 décembre à 21 heures (heure de Miami) à l’Amalie Arena de Tampa Bay, en Floride. Le combat des cruiserweight en huit rounds était disponible sur Showtime, avec des billets généraux disponibles pour 59,99 $. En Amérique latine, le combat pouvait être vu à travers ESPN.

Woodley, qui a connu sa première défaite en carrière professionnelle en août à la suite d’une décision partagée en huit rounds avec Paul, a perdu sa chance de demander la rédemption après que l’adversaire de Paul, la star de Love Island et boxeur professionnel Tommy Fury, se soit retiré en raison de problèmes de santé.

Fury a publié une vidéo Instagram le 6 décembre expliquant la raison de son retrait, révélant qu’il avait contracté une infection bactérienne dans la poitrine qui l’empêchait de respirer ou de dormir.

« Cela a duré environ quatre semaines parce que j’avais la mentalité que j’allais continuer à m’entraîner, je vais m’en sortir, je vais me battre quoi qu’il arrive », a déclaré Fury.

Cependant, après un voyage à l’hôpital, le boxeur a découvert qu’il avait une côte cassée et de multiples fractures et a été conseillé par les médecins et son équipe de se retirer du combat.

« Même maintenant, assis ici en train de filmer cette vidéo, je n’ai pas compris que je ne me bats pas », a déclaré Fury. « Je ne peux rien faire d’autre que réparer mon corps le plus rapidement possible et chercher une nouvelle date de combat avec Jake Paul. Il n’y a pas d’autre combat que je veux, c’est le combat que je veux ensuite. »

L’antichambre : « C’est un braquage de banque »

Paul a remporté son cinquième combat consécutif lors de son match contre Woodley, et a également battu la personnalité de YouTube AnEsonGib, l’ancienne star de la NBA Nate Robinson et l’ancien combattant du MMA Ben Askren.

Avant de se tourner vers la boxe, Paul était largement connu sur les réseaux sociaux comme une star de YouTube effrontée et controversée, où il compte plus de 20 millions d’abonnés.

« Ils vont me donner un gros sac pour aller frapper le gars que j’ai déjà battu », a déclaré Paul lors de la conférence de presse de la Fight Week, tout en portant une cagoule sur la tête. « C’est un braquage de banque. »

En 2016, Woodley, également connu sous le nom de « The Chosen One », a remporté un titre UFC et l’a ensuite défendu quatre fois, selon ESPN.

« Quand j’ai reçu l’appel, la phrase n’était même pas terminée avant que je n’entre », a déclaré Woodley lors de la conférence. « Je suis ravi d’avoir l’opportunité de venir ici et de me racheter. Nous avons découvert beaucoup de choses l’un sur l’autre cette nuit-là sur le ring. Il y a un respect mutuel, mais il reste encore des choses à régler. »

L’événement mettait en vedette Amanda Serrano contre Miriam Gutiérrez, Deron Williams contre Frank Gore et Liam Paro contre Yomar Alamo.

Avec des informations d’Alaa Elassar de CNN