Jake Paul assomme Tyron Woodley

Incroyable.

Si jamais vous aviez un doute sur Jacques Paul‘s dans le ring de boxe, le gars vient de mettre à plat une légende de l’UFC – battant Tyron Woodley au 6e tour du match de samedi soir.

Bien sûr, Jake devait initialement s’opposer Tommy Fury, et il avait un message pour la star de « Love Island » après avoir mis Tyron sur la toile.

QUEL TIR. @jakepaul met KO Woodley au tour 6 😳#PaulWoodley pic.twitter.com/oTV3xeNtfg – SHOWTIME Boxe (@ShowtimeBoxing) 19 décembre 2021 @ShowtimeBoxing

Regardez la vidéo – Jake célèbre la victoire majeure … et dit qu’il est prêt à affronter Jorge Masvidal ou Nate Diaz pour le suivi – les qualifiant de salopes dans le processus.

La victoire est de loin la meilleure de la carrière de Jake – il a pris le combat avec moins d’un mois de préavis après que Fury se soit retiré.

Le KO était magnifique. Jake a simulé le corps, forçant Tyron à laisser tomber ses mains. Puis Paul est venu par-dessus avec un droit qui a atterri au ras de l’oreille de Woodley, l’envoyant tomber sur la toile. Il était clair que Tyron était absent, donc l’arbitre n’a pas compté… le combat était terminé.

« Et @GamebredFighter & @NateDiaz209, vous êtes tous des garces pour avoir quitté cette arène parce que je sais que vous ne voulez pas de cette merde. »@jakepaul appelle Jorge Masvidal et Nate Diaz 😳#PaulWoodley pic.twitter.com/XjlgV19loL – SHOWTIME Boxe (@ShowtimeBoxing) 19 décembre 2021 @ShowtimeBoxing

Quant à Woodley, il avait l’air vif jusqu’au KO. Le futur UFC HOFER était beaucoup plus agressif… et a décroché de beaux et puissants coups de poing.

Maintenant que Jake a effacé tout doute cette fois contre Woodley, il semble probable qu’un combat Paul contre Fury sera en préparation.

Tout s’est passé à l’Amalie Arena de Tampa .. et Jake va certainement fêter ça ce soir.

Rappelez-vous, Jake a dit qu’il allait assommer Tyron cette fois-ci – et le mec a tenu sa promesse.