Jake Paul assure qu’il va traquer et assommer Tyron Woodley : “Je suis un vrai tueur”

Encore une fois et une semaine seulement après le procès qui aura lieu dimanche prochain, le 29 août au Rocket Mortgage FieldHouse de Cleveland, Ohio, le YouTuber de 24 ans devenu boxeur, Jake Paul (3-0), a affirmé que cela allait pour traquer et éliminer l’ancien MMA qui était le champion des poids welters de l’UFC Tyron Woodley.

L’influenceur vient de démolir une autre star de YouTube et un ancien joueur de la NBA lors de leurs deux premiers combats professionnels. Ensuite, Paul a affronté l’ancien champion Bellator et ONE et vétéran de l’UFC Ben Askren qu’il a battu avec un coup de grâce brutal en avril. C’est maintenant au tour de ‘The Chosen One’ et toutes les caméras seront là.

Avis

«Ils me traitent comme un champion du monde avec pression et avec qui les gens veulent que je me batte. Je supporte ça parce que je veux rendre mes combats de plus en plus gros. C’est un voyage un peu différent. Ils m’amènent définitivement à un niveau plus élevé, mais je pense que cela m’a aidé à devenir un meilleur combattant parce que j’ai l’impression que je dois être à la hauteur de ce niveau plus élevé. »Paul a déclaré dans une note à MMA Fighting

Dans son combat du 29 août, Paul met tous ses efforts pour battre Woodley, qu’il a appelé à plusieurs reprises son adversaire le plus coriace à ce jour sans aucun doute.

«Je sais qu’il est mon adversaire le plus coriace, c’est pourquoi le 29 août, je dois être super préparé. Les gens oublient que la boxe est la première forme d’arts martiaux. Quand la cloche sonne en MMA, ce sont deux gars debout. C’est une compétence que Tyron pratique depuis bien plus longtemps que moi.”dit le Youtubeur.

Ils sont cependant assurés : «Je crois en mes capacités et pas seulement en mes talents naturels. Soit vous êtes né avec de la vitesse et une puissance de frappe ou non. Il se trouve que j’ai ça. C’est pourquoi je sais que quoi qu’il arrive, peu importe à quel point Tyron est bon le 29 août, j’irai toujours là-bas et j’obtiendrai le « W ». Il est sérieux et nous l’avons pris plus au sérieux que n’importe quel adversaire jusqu’à présent.

Et fermé : « Je suis un vrai meurtrier là-bas. Alors je vais essayer de le chasser et de le sortir de là, peu importe s’il prend de l’avance. S’il va de l’avant, je le frapperai. S’il s’éloigne, je suis un chasseur et je peux aller le trouver. Donc je peux me battre dans les deux sens, ce qui est génial. Je vais l’assommer.

