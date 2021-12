JAKE PAUL : Au rythme où je vais je vais conquérir le monde et je serai le prochain Muhammad Ali

Le youtubeur sait mettre le feu aux réseaux et a recouru à l’une des déclarations les plus audacieuses

Muhammad Ali n’est pas seulement une icône sportive, mais une icône culturelle très difficile à reproduire. Il n’y a eu personne comme lui depuis, et il est peu probable que nous voyions quelqu’un réaliser ce que « The Greatest » a accompli dans et hors du ring de boxe.

Cela ne veut pas dire que Jake Paul (4-0, 3 KOs) ne tentera pas lorsqu’il montera sur le ring ce samedi, pour la troisième fois en 2021, lorsqu’il affrontera Tyron Woodley pour la deuxième fois en un peu moins de quatre mois.

Le joueur de 24 ans a participé à la série télévisée Bizaardvark de Disney Channel pendant deux saisons avant de devenir une sensation sur les réseaux sociaux avec plus de 42 millions de followers.

Depuis son entrée dans la boxe en janvier 2020, Paul a une fiche de 4-0 avec trois KO. Mais c’est le quatrième et dernier combat qui le ronge, une victoire par décision partagée contre Woodley fin août. Paul devait affronter Tommy Fury ce week-end. Au lieu de cela, le Britannique a retiré le combat en raison d’une maladie et d’une blessure, et Woodley a répondu à l’appel.

Vous pourriez penser que la pression est sur l’ancien champion de l’UFC alors qu’il a perdu le premier combat. Mais pour « The Problem Child », le poids du monde repose sur ses épaules s’il veut atteindre l’objectif que personne n’a encore atteint.

« Parce qu’il a déjà perdu », a déclaré Paul après son entraînement ouvert. Lorsque vous commencez à faire quelque chose, cela devient une habitude. Lorsque vous êtes un perdant, cela devient une habitude. Cela a été le cas jusqu’à présent pour Tyron. Qu’est-ce que tu as ici ? Quelle carrière a-t-il devant lui ? »

« J’ai 24 ans. Je peux conquérir le monde et devenir le prochain Muhammad Ali au rythme où je vais. Qui a le? Il n’a rien. J’ai une histoire beaucoup plus grande. Une présence beaucoup plus importante. Je fais quelque chose que personne n’a fait avant. Pour qu’il gagne, il n’aide pas le sport. Cela n’aide pas le monde, et personne ne s’en souciera vraiment.

Le consensus parmi ceux qui ont regardé le premier combat était que Paul en avait fait plus qu’assez pour gagner, et que cela n’aurait pas dû être une décision partagée. Comme Ali, Paul a prédit que le match revanche ne durerait pas les huit tours complets et n’aurait besoin que de la moitié du temps pour faire le travail.

« Je me sens confiant à 110% (pour arrêter Woodley) », a déclaré Paul avec audace. Je pense que cela se produira dans les cinq tours. Dans le dernier combat, il était facile de l’attaquer. Mais, pour une raison quelconque, j’ai arrêté de frapper. Cette fois, ils me verront continuer à frapper.

«Je ne vais pas le laisser entre les mains des juges. La dernière fois, le dernier juge, celui qui a marqué pour Woodley, qui sait quel combat il regardait. Il faut voir un ophtalmologiste. Je ne vais pas laisser le soin aux juges cette fois.

Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/