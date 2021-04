Jake Paul bat Ben Askren avec KO catégorique au premier tour pour rester invaincu

La sensation sur YouTube a conservé son record invaincu en tant que boxeur professionnel et s’est amélioré à 3-0 après avoir réussi ce qui était généralement considéré comme son premier véritable test contre une ancienne star du MMA chevronnée.

Paul a ouvert les défenses d’Askren avec un simple jab gauche avant de lancer une main droite croquante sur le dessus qui a atterri au ras et a forcé l’ancien combattant Bellator, ONE et UFC sur la toile.

Askren a pris le décompte des huit suivantes et a voulu continuer, mais l’arbitre a rapidement décidé qu’il n’était pas en forme.

Lors de la sous-carte du Triller Fight Club de samedi, il y avait une fin bizarre à l’événement co-principal entre Regis Prograis et Ivan Redkach, ce dernier étant dominé avant d’être expulsé du ring après ce qui ressemblait à un corps plutôt inoffensif au sixième tour.

Les rediffusions ont montré qu’il n’y avait pas de coup bas comme on le soupçonnait à l’origine et l’ancien champion des super-légers Prograis a remporté le concours par décision technique, après avoir été confortablement en tête sur les trois tableaux de bord des juges.

Plus tôt au Mercedes-Benz Superdome, l’ancien champion des poids lourds de l’UFC, Frank Mir, a effectué les six rounds complets de ses débuts en boxe, mais n’a pas pu refuser à l’ancien détenteur du titre IBF cruiserweight Steve Cunningham une victoire par décision unanime lors de la première apparition de ce dernier sur le ring pendant quatre ans. .

L’entrepreneur milliardaire britannique et combattant professionnel Joe Fournier a également amélioré son record professionnel à 9-0 lors de son premier combat depuis 2016 avec une victoire totalement unilatérale sur le musicien de reggaeton colombien Reykon, qui a été dominé lors de ses débuts en boxe.

Quinton Randall et Junior Younan ont également conservé leurs records invaincus lors des préliminaires, battant respectivement William Jackson et Jeyson Minda.