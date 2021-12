Jake Paul bat Tyron Woodley en revanche avec Wild Knockout

Jake Paul recommence. Samedi, le YouTuber devenu boxeur professionnel a affronté la star de l’UFC Tyron Woodley lors d’un match revanche. Paul a battu Woodley au sixième tour après avoir décroché un KO sauvage à l’Amalie Arena de Tampa, en Floride. Il reste invaincu dans sa carrière de boxeur. Paul avait déjà battu Woodley par décision partagée en août.

« Regardez ce que je viens de faire », a déclaré Paul après le match, via ESPN. « Regardez l’année que je viens de vivre. Sans précédent. L’un des boxeurs les plus précieux de ce sport. Quatre combats. Quatre énormes pay-per-views en 13 mois. J’ai mis KO toutes les personnes que j’ai combattues. »

JAKE PAUL A ASSASSINÉ WOODLEY À FROID ! ?? (via @ShowtimeBoxing) pic.twitter.com/39V7EnZiHD – Yahoo Sports (@YahooSports) 19 décembre 2021

Paul était initialement censé combattre Tommy Fury, le demi-frère du champion des poids lourds Tyson Fury. Cependant, Tommy s’est retiré du combat en raison d’une côte cassée et d’une infection pulmonaire bactérienne deux semaines avant l’événement, ce qui a conduit Woodley à prendre sa place. Paul a une fiche de 5-0 depuis le début de sa carrière de boxeur en janvier. Mais le joueur de 24 ans a été critiqué pour ne pas avoir affronté des concurrents ayant une expérience de la boxe.

« La perception a énormément changé et à juste titre », a déclaré Paul avant le match. « Quand je suis arrivé là-dedans, j’avais beaucoup à prouver. Les gens ne me comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas mon mouvement. Ils pensaient que je me moquais du sport. Et maintenant, les gens voient vraiment ce que je suis Ils me respectent, ils respectent mon travail, ils respectent l’aspect commercial. »

Woodley, 39 ans, demande une revanche depuis la défaite d’août. Lui et Paul ont fait des allers-retours au cours des derniers mois, mais Paul lui a montré beaucoup de respect après le combat. « Ce type est une légende », a déclaré Paul à propos de Woodley, selon Yahoo Sports. « Ce gars est une légende, n’enlevez rien à sa carrière de champion de l’UFC et respectez-le pour avoir pris ce combat avec un préavis de deux semaines … c’est un vrai combattant, un vrai chien et un guerrier. C’est un dur combattant juste là. » La question est maintenant à qui Paul sera-t-il confronté ensuite ? Fury sera probablement le prochain sur la liste une fois qu’il sera en bonne santé. Mais Paul a appelé les stars de l’UFC Nate Diaz et Jorge Masvidal après avoir battu Woodley.