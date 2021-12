Jake Paul clôture 2021 avec un message stimulant à ses détracteurs

Avec cinq victoires dont quatre par KO depuis qu’il s’est installé dans le monde de la boxe, le youtubeur Jacques Paul ferme 2021 bien mieux que je ne l’aurais imaginé. Pourtant, l’Américain a mis du temps à adresser un message fort à ses détracteurs.

« Suce mes noix. Que peuvent-ils dire d’autre sur moi ? Que veux-tu d’autre de moi ? Je ne fais pas ça pour prouver que les gens ont tort. Je fais ça pour montrer que j’ai raison », a-t-il réfléchi. Paul, 24 ans, en présence de BoxingScene.com et d’autres reporters de boxe.

Pas satisfaite, la superstar a ajouté : « Si vous avez un rêve et que vous voulez réussir, si vous faites des choses qui sortent de l’ordinaire, il y aura des critiques qui vous détesteront et voudront vous voir échouer. Ne faites pas attention à eux. . Ils ne font que vous rendre plus populaire. Merci. les critiques. Vous me motivez et je me tais sur vous tous. «

Jacques Paul, qui compte plus de 18,2 millions de followers sur Instagram, a assommé son compatriote le 18 décembre Tyron Woodley, qu’il a affronté pour la deuxième fois et vaincu à nouveau près de quatre mois après son premier combat.

Cependant, il était frappant que le youtubeur n’ait pas célébré la définition spectaculaire du concours avec un droit brutal sur le visage de son adversaire. Sur cette particularité, le propre Paul était chargé de clarifier pourquoi il ne célèbre pas lorsqu’il remporte la victoire sur la voie rapide.

« Je ne célèbre pas quand j’assommer quelqu’un parce qu’il n’y a rien de noble à faire ce que vous êtes censé faire », a-t-il écrit. Paul sur son compte Twitter, compte tenu de l’impact de son attitude après avoir été déclaré vainqueur de la confrontation.

Quant au futur rival de Paul, les rumeurs grandissent sur un futur concours entre le célèbre youtuber et le Mexicain Julio César Chavez Jr., qui a fait une déclaration frappante sur cette possibilité.

«Je prends ma retraite, je ne facture pas, je ne veux pas facturer, je ne veux pas d’argent, je ne veux rien. Si je ne gagne pas -a Jacques Paul– Je prends ma retraite, ton sac ne m’intéresse pas si je ne gagne pas », a révélé le boxeur de 35 ans en dialogue avec TV Boxeo.