Jake Paul contre Tommy Fury : Jake Paul : « Ni Muhammad Ali, ni Mike Tyson, ni Floyd Mayweather n’ont fait face à un défi comme celui que j’ai eu lors de mon quatrième combat »

Le benjamin des Paul cherche à prolonger son invaincu Twitter : @jakepaul

Le combattant de Youtube, Jacques Paul, aura peut-être son premier défi de sa carrière dans le monde de la boxe, puisqu’il affrontera Tommy Fury, le frère du champion du monde Tyson Fury et qui est également invaincu avec une fiche de 7-0., donc la première défaite du frère cadet des Paul s’annonce proche.

Cependant, Jake a parlé à USA TODAY Sports de son match où il assure que Tommy affrontera un vrai combattant pour la première fois et Bien qu’il ait admis qu’il pratique la boxe depuis qu’il est jeune, il n’a pas travaillé aussi dur qu’il l’a fait.

« Tommy prétend avoir fait ça toute sa vie et a eu une carrière amateur et c’est vrai, mais il n’a pas travaillé aussi dur que moi. Je vois un gars vert et il aura son premier vrai test », a déclaré The Problem Child.

Paul pense que ce qu’il a fait jusqu’à présent dans sa carrière est quelque chose que même les légendes de la boxe n’ont pas fait. « J’ai trouvé un moyen de gagner et j’ai réussi mon premier test lors de mon quatrième combat professionnel. Personne, ni Muhammad Ali, ni Mike Tyson, ni Floyd Mayweather, n’a fait face à un défi comme celui que j’ai eu lors de mon quatrième combat. J’ai beaucoup appris de moi-même et de ce que je peux faire sous pression. Je veux apporter cette expérience à mon prochain combat. »

Il a également commenté qu’il avait gagné dans le bon sens ses matchs précédents où il s’assure que tous ses adversaires avaient de grandes qualités telles que Tyron Woodley qui était un champion d’arts martiaux mixtes. Pour ce que pense qu’il est l’avenir du monde de la boxe et marquerait un temps.

« Je ne peux pas perdre, ce n’est pas une option. J’ai gagné toute ma vie par tout ce que j’ai décidé de faire. Je ne vois pas pourquoi je ne peux pas reprendre le sport de la boxe et devenir l’un des combattants les plus récompensés au monde », a-t-il commenté.

Le combat aura lieu dans Tampa, Floride le samedi 18 décembre, les deux combattants ont mis leur invaincu en danger pour que cela puisse marquer leur avenir dans le monde de la boxe.