Jake Paul contre Tyron Woodley : Combien d’argent Jake Paul et Tyron Woodley gagneront-ils pour leur combat ?

Jake Paul et Tyron Woodley entreront sur le ring ce 29 août @RMFieldHouse

Tout est prêt pour le prochain combat entre le controversé youtuber Jake Paul et Tyron Woodley, ancien champion de l’UFC, mais l’une des questions les plus récurrentes concerne peut-être Combien chacun va-t-il gagner pour entrer sur le ring ce dimanche 29 août au Rocket Mortt Field House à Cleveland, aux États-Unis.

Les deux chercheront s’installer dans le goût des fans de boxe, bien que tout semble faire partie d’un spectacle car mêmePaul et Woodley misent sur un tatouage qui exprime l’amour envers l’autre en cas de perte.

Il convient de noter qu’il n’y a toujours pas de chiffres officiels sur combien chacun gagnera, mais selon les estimations monétaires, Jake Paul gagnerait au moins un million de dollars qui pourrait être doublé avec la collecte du pay-per-view. Tandis que Woodley obtiendrait au moins un demi-million de dollars, cela pourrait même doubler à un million après paiement par événement.

La star controversée d’Internet a déclaré à UK Mirror que son adversaire tirerait profit de lui : “C’est sûr que ça sort de mes poches. Tout le monde sur la carte reçoit le plus gros salaire qu’ils aient jamais eu en tant que combattant et cela fait partie de mon mouvement. Écoutez, ces combattants méritent plus et je veux que tout le monde soit excité et je veux que tout le monde sache que nous, en tant que combattants, devons prendre soin les uns des autres. »

Les mots contre Woodley ne sont pas étranges, car Au cours des dernières semaines, le plus jeune des frères Paul a été impliqué dans plusieurs guerres de déclarations, même lors de la conférence de presse d’avant-combat, les équipes des deux boxeurs étaient sur le point de s’affronter après une série d’insultes.

Lors du dernier combat de Paul, il a gagné contre Ben Askren début 2021, le youtuber a obtenu 690 mille dollars au marché boursier selon les données fournies par MMA Fighting, il n’est donc pas surprenant que le chiffre ait augmenté pendant cette période, puisque Jake Paul a au moins 20,4 millions de followers sur Youtube, plate-forme qui l’a catapulté à l’international.