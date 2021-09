Jake Paul contre Tyron Woodley : Jake Paul « brille » avant son combat avec des bijoux à un million de dollars !

Jake Paul porte des bijoux d’un million de dollars. .

Jacques Paul vole souvent la vedette aux événements qui ont précédé ses combats, soit avec des déclarations controversées, soit avec leurs excentricités. Lors de la conférence avec Tyron Woodley, YouTuber est sorti torse nu, mais portant un millionnaire en bijoux.

L’enfant à problèmes a été présenté à l’événement avec un jean militaire, une casquette et pas de chemise, mais portant diverses chaînes et bracelets qui plus tard, il révélerait pour Sporting News Fights qu’au total, il a chargé un million de dollars.

“Plus moins un million de dollars, ma préférée est la montre, le temps est la chose la plus importante au monde », a déclaré le boxeur.

Jacques Paul non seulement il a de nombreux followers sur les réseaux sociauxVous pourrez également profiter d’une fortune dans son manoir à Porto Rico, d’une collection de voitures et de nombreux bijoux qui font de lui l’un des mieux payés. De plus, il est prévu que pour ce combat il aura garanti plus d’un million de dollars, qui pourrait être doublé par les billets à la carte.

Jake Paul avait des bijoux d’une valeur de 1 million de dollars pour la conférence de presse de jeudi #PaulWoodley (via @SportingNews) pic.twitter.com/tpMkl7yeZ3 ? ESPN Ringside (@ESPNRingside) 27 août 2021

La le combat aura lieu le dimanche 29 août à Cleveland et sera diffusé sur Showtime Sports et ESPN.