Jake Paul contre Tyron Woodley : Jake Paul change son pronostic face à Tyron Woodley : “Ce sera un combat en un round”

Jake Paul met en garde Tyron Woodley. .

Jacques Paul toujours invaincu dans sa courte carrière de boxeur, mais contre Tyron Woodley être son premier combat contre un rival de puissance et de niveau, malgré cela il Il se sent en confiance et assure qu’il le finira rapidement.

Dans une interview pour Sky Sports, Jake a mentionné qu’il avait déjà pensé que ce serait un match de trois tours, mais après son camp il est prêt à le finir dans le premier tour comme il l’a fait avec Ben Askren.

J’ai dit trois et maintenant je pense, maximum deux. Mais pour être honnête, quelque chose dans mon cœur me dit que ça va être un autre combat d’un round.”

“Honnêtement après ce camp, j’ai dit trois [rondas] Et maintenant je pense, deux max. Mais pour être honnête, quelque chose dans mon cœur me dit que ce sera un autre combat d’un round. Aussi fou que cela puisse paraître. Je pense que ça va être une nuit très courte pour Tyron.”

TJ’ai un enfant à problèmes a assuré que son secret était si dominant à propos de ses rivaux, c’est qu’il est né avec le pouvoir inné d’un combattant champion.

“Je suis juste construit différemment. J’ai quelque chose à l’intérieur de moi que je pense être un combattant né, avec un pouvoir naturel. Vous pouvez enseigner beaucoup de choses, mais vous ne pouvez pas enseigner la vitesse et vous ne pouvez pas enseigner la puissance. Je pense que c’est pourquoi mes combats se sont terminés si tôt. »