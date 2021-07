Jake Paul contre. Tyron Woodley: Tout ce que nous savons sur le combat et comment le regarder

Si l’argent, la fierté et l’avancement de carrière ne suffisaient pas, il y a quelque chose d’un peu plus personnel en jeu le 29 août. Après l’échec d’un pari de plusieurs millions de dollars, Jake Paul a fait une nouvelle offre à Tyron Woodley lors de leur récente conférence de presse.

Faisons un nouveau pari : si je te bats, tu devras te faire tatouer « J’aime Jake Paul ». Mais si vous me battez, je me fais tatouer « I love Tyron Woodley » et vous devez le publier sur votre flux Instagram.