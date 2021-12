Jake Paul contre Tyron Woodley : Tyron Woodley accepte la clause KO de Jake Paul : « Vous me verrez repartir avec 500 000 $ de plus »

Tyron Woodley accepte la clause Jake Paul. .

La revanche entre Tyron Woodley et Jake Paul aura lieu à la place du combat contre Tommy Fury, un combat qui a une clause spéciale en faveur du ancien champion UFC, qui pourrait prendre un somme millionnaire s’il parvient à assommer le youtuber.

Dans un article de USA Today Il a été révélé que Jake aurait proposé un accord spécial pour faire face à Woodley, qui consiste à porter un type de gants particulier, alors que votre rival ne peut pas utiliser la même marque. Bien que Jake ait accepté d’avoir conclu cet accord, il a également confirmé Qu’il lui offrirait 500 000 $ s’il pouvait le mettre KO.

Cette proposition a été très bien acceptée par TW, qui s’est moqué de The Problem Child en disant que cela le motivait seulement à chercher à y mettre fin.

« Merde, je suis complètement en faveur de prendre cet argent gratuitement. J’avais prévu de le faire quand même, mais s’il veut m’attirer un peu plus. Vous n’offrez pas à un garçon de Ferguson un demi-sac pour sortir et faire ce qu’il veut faire de toute façon. Donc ça met de la motivation. Tu ne mets pas de prime sur ta foutue tête et tu penses que je ne vais pas l’accepter », a-t-il déclaré dans une interview aux médias.

L’Élu a averti Jake que c’était devenu un affaire personnelle pour remporter la victoire et la somme d’argent.

« Quand vous sentez que vous êtes à un certain niveau, Vous avez l’impression d’être à un certain moment de votre vie et de votre carrière, vous voulez que le sac corresponde à l’endroit où vous vous sentez, c’est une sorte de question personnelle derrière cela. C’est certainement une motivation supplémentaire. Vous me verrez repartir avec 500 000 $ de plus. »